Los Reyes de Bélgica recorren el Camino de Santiago por tercer año consecutivo

Ataviados con ropa cómoda para caminar, Felipe I y la Reina Matilde de Bélgica recorren, acompañados de sus hijos y de un grupo de amigos, estos días la Ruta Jacobea, al igual que lo hicieron los dos últimos años: el año pasado realizaron la etapa del Camino Francés de la Ruta Jacobea comprendida entre los municipios navarros de Estella y Torres del Río y el anterior una parte del tramo navarro.

Belgian royal family is currently in La Rioja region of Spain in order to have their Easter holiday of 2018. Belgian royal family; King Philippe, Queen Mathilde and their children Princess Eleonore, Prince Gabriel, Princess Elisabeth and Prince Emmanuel visited Navarrete town. pic.twitter.com/RyI0qymK6t