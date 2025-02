La respuesta de Sara Carbonero a los rumores de crisis con Íker Casillas

Iker Casillas (39) y Sara Carbonero (36), junto con Martín y Lucas , sus dos hijos, regresan a Madrid después de cinco años en Oporto y la retirada definitiva del portero. Han sido meses difíciles para la familia después de que el deportista sufriese un infarto de miocardio y la periodista tuviese que enfrentarse a un cáncer de ovarios.

Aunque muy enamorados, su matrimonio se ha resentido con todos los problemas que se les han presentado en los últimos meses. De hecho, ambos llevan bastante tiempo sin aparecer juntos en público. Además, el exguardameta concedió una entrevista a a la revista «Semana» hace unos días en la que reconoció que los problemas han hecho tambalear su relación, eso sí, sin dar cabida a la supuesta crisis sobre la que se ha hablado últimamente.

Casillas llegó a reconocer que no ha estado lo suficiente con su mujer. « No he estado con Sara todo lo que debería. Con la situación que hemos tenido, en las últimas semanas igual no he estado mucho con Sara y eso da lugar a especulaciones», se sinceraba en la citada publicación semanal.

Desde que aquella entrevista viera la luz -al parecer Casillas no quedó demasiado contento con el enfoque que se le había dado a sus palabras o, al menos, con la posterior repercusión de las mismas- la pareja se ha enfrentado a numerosos rumores que apuntan a una supuesta crisis amorosa de la pareja. Sara Carbonero, poco dada a entrar en polémicas, ha respondido a las habladurías como siempre suele hacer: de una manera elegante.

La periodista ha compartido en sus redes sociales varias instantáneas desde Navalacruz, donde Casillas descansaba estos días al tiempo en que Sara disfrutaba de su pueblo, Corral de Almaguer. Ahora, la presentadora se ha trasladado con sus hijos hasta allí, donde ya han compartido paseos y tardes en familia, respondiendo a aquellos que hablan de distanciamiento en su relación.

Él, por su parte, no se ha vuelto a pronunciar sobre aquellas sinceras palabras con las que trató de la manera más natural posible su relación pero que parecen haberse vuelto en su contra.

Nuevo piso en Madrid

Ahora, al matrimonio se le presenta un panorama incierto en Madrid , ya que aún no tienen decidido si regresarán a la vivienda que poseen en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, o a una casa que el portero ha adquirido en la zona del Parque del Oeste, cerca de Moncloa. Fue el propio Casillas quien adelantó en «Semana» que se había comprado un inmueble. Esta semana la revista «Diez Minutos» aporta más detalles, como que el Casillas ha comprado la vivienda exclusivamente a su nombre.