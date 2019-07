La reprochable actitud de Laurent de Bélgica en el desfile de la Fiesta Nacional El hermano del rey Felipe demostró que la celebración le importaba más bien poco

Lo que debería de haber sido recordado por ser el día más importante de Bélgica, se ha convertido en una auténtica pesadilla para la Familia Real belga. La actitud más que reprochable del Laurent de Bélgica durante la Fiesta Nacional este domingo ha hecho que se convierta en el protagonista y el vídeo del desfile se vuelva viral en las redes sociales después de que un periodista lo publicase en Twitter.

Primero, el príncipe decidió hablar por teléfono durante aproximadamente dos minutos ante la perplejidad del palco y del rey Felipe y Matilde, que le miraban atónitos. Tras la llamada continuó curioseando cosas en su teléfono mientras transcurría el desfile. Ni siquiera la llamada de atención de su mujer, la princesa Claire de Bélgica, fue suficiente para él.

No contento con eso, Laurent de Bélgica decidió no levantarse a saludar a la que fue doctora del Rey Alberto II ni a algunos de los políticos que asistieron al desfile, demostrando que la celebración le importaba más bien poco. Una actitud que no ha gustado a su familia ni a los medios de comunicación belga, que han destacado su feo comportamiento.

Welke creatieve Twitteraar kan deze video dubben en ons onthullen met wie en waarover prins Laurent belde op de nationale feestdag? 🤭 https://t.co/CrvCPUk5h2 — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 22 de julio de 2019

Lo cierto es que no es la primera vez que copa titulares por su poco saber estar. En 2018, el Parlamento belga aprobó -por 93 votos contra 23- recortar en 46.000 euros la dotación anual del príncipe Laurent por participar, en uniforme militar, en una recepción en la embajada china en julio de 2017 sin la autorización requerida del Gobierno. Además en las últimas semanas se ha convertido en noticia por los constantes rumores de divorcio con la princesa Claire de Bélgica.