El repetitivo discurso de Cristina Pedroche para justificar su vestido La colaboradora ha conseguido, con tan solo 31 años, que España entera se detenga frente al televisor pocos minutos antes de las Campanadas para ver el original y polémico vestido elegido para despedir el año

Ver y comentar el vestido de Cristina Pedroche cada año para dar las Campanadas se ha convertido en uno de los temas de conversación favoritos en la mayoría de las cenas de Nochevieja de nuestro país.

La colaboradora de televisión ha conseguido, con tan solo 31 años, que España entera se detenga frente a la televisión justo en el momento en el que se quita la capa y deja al descubierto el original y polémico vestido elegido para despedir el año junto al cocinero Alberto Chicote.

Y este año no ha sido menos, pocos minutos antes de que comenzasen los cuartos, la mujer del reputado chef Daviz Muñoz se liberó de la capa negra para mostrar su diseño del artista Jacinto de Manuel titulado «Venus MMXX» y que está elaborado con fibra de vidrio reciclado y terminado artesanalmente con pan de oro. Un vestido que necesitó una cuidadosa elaboración de más de 650 horas. «Me hace sentir más diosa que nunca, más empoderada que nunca», dijo frente a la atónita mirada de su compañero. Pocos minutos después, Twitter comenzó a recibir una oleada de comentarios en los que comparaban a Pedroche con personajes de ficción como el robot de Metrópolis o C-3PO de Star Wars.

«Ojalá en este año crezca la cultura de la sostenibilidad. No hay excusas para no reciclar, es posible empezar esta noche mismo», un discurso ecologista que recuerda mucho al del año pasado cuando, vestida con su vestido bikini floral, anunció: «Deseo que en el 2019 la clase política y las grandes empresas trabajen para reducir la contaminación, las emisiones de CO2, la deforestación y los plásticos que inundan nuestros mares y océanos».

Además, también dedicó un instante para arremeter contra la violencia machista: «Un año más me gustaría alzar mi voz contra la violencia de género. No puedo dejar de recordar a todas las mujeres que ya no están en 2019, mi corazón está con vosotras». Al igual que el año pasado cuando dijo: «Basta ya de crear una sociedad de miedo y de terror: yo no voy a callar hoy. Por las mujeres que ya no podrán levantar su voz en este año que comienza».