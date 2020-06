Mel B relata el calvario que sufrió de niña por su color de piel «Cuando entré al colegio entendí el efecto que causaba mi raza», ha contado en una entrevista

El caso de George Floyd ha provocado que miles de personas se echen a las calles de todo el mundo para protestar contra la discriminación racial. También rostros conocidos se han sumado para apoyar el movimiento y algunos han narrado sus experiencias. Mel B (45 años) ha querido recordar el racismo que sufrió de pequeña y que tanto marcó su vida.

Se crió en Leeds, al norte de Inglaterra, en una época en la que no era habitual ver a personas de color. «Desde que era bien pequeña fui consciente de que no iba a ver mucha gente con el mismo color de piel que el mío, pero fue realmente una vez que entré en el colegio cuando acabé de entender que mi raza tenía un efecto muy particular en el resto de los niños», ha contado Mel B en una entrevista con el Daily Star.

No fue nada fácil para ella. Recibió muchos insultos que al principio ni siquiera comprendía: «Luego me perseguían al mismo tiempo que me iban gritando todos esos sobrenombres». Cada vez que la insultaban, Mel B corría para escapar. Años después se apuntó a atletismo: «Cuando fui más mayor se me dio muy bien el atletismo y ganaba todas las carreras. Me había pasado toda la vida corriendo a toda velocidad para deshacerme de ellos».

Por si fuera poco asegura que cuando comenzó con las Spice Girl y lanzaron el single más exitoso, «Wannabe», también sufrió racismo. «Cuando grabamos el videoclip de 'Wannabe' teníamos un enorme equipo de estilistas y una de las primeras cosas que me dijeron es que iban a alisarme el pelo», cuenta. Mel B se negó porque su pelo era su identidad y eso precisamente era lo que diferenciaba al grupo musical: «En eso consistía nuestro mensaje».