Las reinas del «photocall» destronadas por la pandemia

El periodista bien curtido en la alfombra roja y el universo photocall conoce al dedillo la dinámic a . Largos minutos de espera, amenizados con un canapé y una copita de champán, hasta que llega la celebrity de turno y se desata la ... locura. Primero el fotógrafo lucha por atraer su atención y captar su mirada entre una nube de objetivos. «Por aquí, por favor», se desgañitan pronunciando su nombre. Completado el posado, los redactores y reporteros se arremolinan en torno a ella estirando el brazo lo indecible para que el micro o la grabadora capte bien sus palabras. Cuanto más cerca más fácil poder preguntar y arrancarle un buen titular. El tiempo escasea y rara vez supera los quince minutos. Actrices, cantantes, «hijas de» o «novias de» prestan su imagen a una marca y todos satisfechos . La celebrity se embolsa un dinero rápido y fácil, la marca obtiene repercusión mediática y aparece en televisión, prensa y web, y el periodista accede a un personaje que sin ese contrato publicitario no diría ni mu. Así se nutre, a grandes rasgos, una buena parte de la crónica social. Más bien se nutría.

Tras decretarse el estado de alarma, los focos se han apagado. Algo evidente. Pero no preocupan solo estas semanas sino más bien lo que está por llegar. Al fin y al cabo la fiesta de inauguración de una tienda se asemeja bastante a lo que ocurre en una discoteca o restaurante, donde no está claro cómo se va a garantizar el distanciamiento social. Por supuesto, una de las partes más afectadas son las propios celebrities que dejan de percibir estos ingresos. El caché de cada una se concibe como el secreto mejor guardado. Tenemos rostros clásicos muy cotizados y abonados al photocall, como Isabel Preysler , y rostros más pasajeros cuyo pico de interés va asociado a un hecho concreto como un divorcio, un embarazo o la aparición en un programa.

Isabel Presyler, el pasado enero en el desfile de Pedro del Hierro GTRES

«Nosotros de cifras no hablamos nunca. El caché es muy variable y depende tanto del personaje como de lo que se involucre . Si acude como invitado de forma puntual a un photocall o si hace una campaña con una marca que conlleva muchas más acciones», aseguran desde Equipo Singular, una de las agencias de comunicación con más peso en el mundo del lifestyle en España. Elsa Pataky, con un potente contrato con Women’s Secret desde 2014 , no solo posa en un evento, sino que protagoniza una sesión de fotos de publicidad, graba un spot, concede entrevistas o asiste a una fiesta para la misma firma... En cambio, la omnipresente Tamara Falcó en los últimos meses ha sumado un buen puñado de colaboraciones más esporádicas tras el tirón de «MasterChef».

Desde una agencia de publicidad, que prefiere no desvelar su identidad, sí deslizan algunas cifras. « Un personaje fuerte puede llegar a cobrar 30.000 euros por un photocall . Pero también hay cachés low cost que no superan los 2.000. Cada representante sabe lo que puede pedir porque el ROI –siglas de Return on investment–, retorno de lo invertido, se mide fácilmente». Los más demandados acuden a hasta 20 eventos al año.

Tamara Falcó, en un evento gastronómico de Ruinart GTRES

¿Hasta cuándo estará parada la actividad a pie de photocall? « Nosotros estamos trabajando ya enfocados de cara a septiembre. El escenario ha cambiado . A la hora de convocar, la selección de medios será más cuidada, con menos número de periodistas y entrevista cara a cara para evitar aglomeraciones. Espaciaremos por horas y los fotógrafos se posicionarán más separados», aseguran desde Equipo Singular.

Unos plazos y medidas que comparte también Eva Hernández, dueña de la agencia Piazza Comunicación , con una sólida trayectoria en la organización de eventos. «Hasta después del verano no va a haber nada presencial. Nosotros nos estamos apoyando mucho en el digital, llevamos todo a las redes : tutoriales y entrevistas en directo. Lo que ha quedado pendiente se está transformando a online. No nos van a dejar tocarnos hasta dentro de mucho. El formato evento a partir de septiembre será más pequeño, en streaming y entrevistas de uno a uno. Pero la prensa social en España es fundamental con mucha audiencia y seguirá. Las fiestas tardarán más en volver. Los grandes eventos los damos por perdidos hasta el año que viene».

También pone sobre la mesa la cuestión económica y cómo la caída de ventas afectará a los eventos. «Cuidado, porque los presupuestos de comunicación y publicidad de las marcas se han visto restringido s, porque si tienes una empresa lo primero son tus trabajadores. Las marcas de moda, belleza, lifestyle... tardarán en ver la luz. Nos esperan tiempos duros».