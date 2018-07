La reina del Bronx alcanza los 49 años en su mejor momento Jennifer López roza el medio siglo con un físico espectacular y su carrera musical en uno de sus puntos más álgidos

ABC

Madrid Actualizado: 24/07/2018 20:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras», reconoce la propia artista en su canción «El anillo». Jennifer López cumple 49 rodeada de todo lo que pudiera haber imaginado: en compañía del dominicano Alex Rodríguez y en uno de sus mejores momentos profesionales.

La cantante y actriz de origen puertorriqueño -pero nacida en El Bronx-, se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos de Hollywood. Sus 30 años de carrera son una simple cifra que avala su gran trayectoria.

A los 5 años, brotó en ella la pasión por el baile y el canto y en su último curso de instituto, consiguió su primer papel para la película «My Little Girl». Tendrían que pasar unos años más, para conseguir el rol de protagonista, que llegó en 1993 con la cinta «Nurses on the Line: The Crash of Flight 7».

Sin embargo, ahora, donde verdaderamente triunfa es en el ámbito musical. JLo se ha convertido una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia, hecho por el que se ha convertido en la latina mejor pagada de la Música (39,5 millones de dólares).

Amoríos

Aunque ahora la cantante está felizmente con el exjugador de beisbol Álex Rodríguez, su vida amorosa ha tenido muchas ideas y venidas. En 2002 comenzó una relación con el actor Ben Aflleck, con el que planeó pasar por el altar, pero finalmente acabó cancelando su boda.

#TBT My Why... 🧡💛🧡💛🧡💛 Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 31 May, 2018 a las 2:21 PDT

Su relación más conocida es la que tuvo con el cantante Marc Anthony. Siete años casados (2004-2011) y dos hijos en común, los mellizos Maximilian David y Emme Maribel, son las cifras que dejó aquella historia.