El regreso a los escenarios de Isabel Pantoja La tonadillera acaba de celebrar su 62 cumpleaños

Pilar Vidal

Isabel Pantoja ya tiene un motivo para estar feliz. Tras los disgustos familiares ha decidido recurrir a su mejor bálsamo, cantar. Según anunciaba este martes en «La Mañana de TVE» Saúl Ortiz, Pantoja regresará a los escenarios tras el verano.

Se desconoce si será en territorio nacional o por el contrario retomará la agenda internacional que dejó a medias. No olvidemos que la Embajada Americana le denegó el visado el pasado mes de febrero al negarse a firmar una carta arrepintiéndose de sus delitos. Esto obligó a cancelar los conciertos previstos en Miami y Puerto Rico. A pesar de la presión que obtuvo de la discográfica y de los empresarios que habían depositado en ella su confianza, no dio su brazo a torcer. Quizás ahora si este dispuesta.

Con 62 años recién cumplidos ha decidido que no quiere seguir encerrada en «Cantora», donde celebró una improvisada fiesta de cumpleaños con jornada de piscina incluida en la que consiguió reunir a toda su familia. Pudimos ver a sus dos hijos, Kiko y Chabelita, su nuera Irene y su sobrina Anabel.

Todos se encargaron de colgar imágenes de felicitación con mensajes ensalzándola como madre, tía y suegra. Todos coincidían en que querían seguir a su vera aunque haya diferencias entre ellos. Porque haberlas haylas, ya se han encargado de rentabilizarlas a través de exclusivas y platós de televisión. Porque está muy bien que cada semestre empiecen de cero pero la hemeroteca permanece. Y lo de Chabelita hija no tiene nombre. Hace unas semanas toda su familia la dejó colgada en el bautizo de su hijo y no siquiera la llamaron para excusarse, pero por el cumpleaños de su madre interrumpió sus vacaciones en Cádiz y se plantó en «Cantora», dónde ella dice que hay «malas vibraciones». Si esto no es ser masoca...