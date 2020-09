La reacción de Marta López a la ruptura de Merlos y Alexia Rivas: «Se acuerda de mí» Este miércoles se confirmaba el fin de la relación que tanto revuelo generó durante el confinamiento

Marta López se convirtió en una de las protagonistas del confinamiento tras la polémica del «Merlos Place», el escándalo amoroso que consiguió hacerse viral en España (y que incluso traspasó fronteras), después de que Alexia Rivas apareciera semidesnuda en un vídeo en directo de Alfonso Merlos, por entonces pareja de Marta.

Aquel desliz, que sacó a la luz la relación del periodista con la reportera, fue un duro golpe para Marta López quien, eso sí, se benefició de una gran presencia televisiva, en las revistas del corazón y que ganó un hueco en el programa estrella de las tardes, «Sálvame». Sin embargo, una «conducta irresponsable» con el coronavirus por parte de la exconcursante de «Gran Hermano» se saldó con su fulminante despido de la cadena recientemente, una decisión que ya ha sido revocada.

Durante todo este tiempo, Marta ha rehecho su vida amorosa con Efrén Reyero, pero no ha podido evitar mostrar cierto resquemor este miércoles tras ser preguntada por la reciente ruptura de Merlos y Alexia apenas cinco meses después del escándalo. «A ver, en cuanto a la ruptura de ellos dos es algo que ya sabía. Es desde hace mes o mes y medio, pero han estado haciendo el papelón», ha dejado caer en el programa «Ya es mediodía».

Alexia Rivas y Alfonso Merlos este verano

La tertuliana, además, ha lanzado un dardo envenenado a Alexia: «Alfonso es un chico majísimo y un caballero, y me imagino que a lo mejor se ha podido aburrir un poco». Al mismo tiempo, ha mandado un recadito a la exreportera de «Sálvame» en relación con las demandas que interpuso contra la cadena cuando estalló el escándalo: «Te aconsejo que quites la demanda que tienes y así puedas volver a trabajar».

Al mismo tiempo, y de forma inesperada, ha salido en defensa de su ex: «Yo siempre he dicho que no me parecía bien que él perdiera mi trabajo por lo que pasó conmigo». Al ser preguntada sobre si volvería a tener una relación con él, ha dejado entrever que su actual relación con Reyero va viento en popa y no cree que Merlos intente recuperar lo que tuvieron, pero sí piensa que él sigue interesado en ella: «No creo que tenga valor. Yo creo que él estuvo muy enamorado de mí, pero el no volvería porque él no tiene valor. Ahora que probablemente se acuerde de mí, pues me consta que sí».