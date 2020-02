La reacción de María Teresa Campos a las fotos de Bigote Arrocet con otra mujer Esta semana veían la luz unas instantáneas del humorista con una mujer más joven que las otras tres amigas con las que se le ha visto hasta el momento

ABC Madrid Actualizado: 31/01/2020 00:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Su nombre no ha parado de sonar con fuerza en las últimas semanas, pero Bigote Arrocet no se ha dejado ver en España desde que saltara a los medios la noticia de su ruptura con María Teresa Campos, con quien llevaba 6 años saliendo, hasta hace apenas unos días. Y por si esta información no era lo suficientemente fuerte, la presentadora confesó a la revista «¡Hola!» que el humorista rompió con ella por Whatsapp y que, a pesar de sus intentos, no consiguió hablar con él.

Muchas horas hablando sobre el tema en el plató de «Sálvame» y el gran el interés hacia la familia Campos, han dado como resultado una continua persecución mediática de la presentadora, que ha llegado a enfadarse y ponerse seria en varias ocasiones por el «circo» que, según ella, se ha montado y que en su opinión con otras parejas de famosos no ocurre de la misma manera.

El humorista en cambio se muestra muy feliz, disfrutando del nuevo año con una amplia sonrisa. Así lo ha demostrado en sus apariciones públicas. Esta semana, la revista «Diez Minutos» publica unas imágenes de Edmundo paseando con una guapa mujer, más joven que las otras tres amigas con las que se le ha visto hasta el momento. La pareja se dio cita en el ya famosísimo «piso de soltero» que el humorista tiene en Madrid, tras esto se fueron paseando a un restaurante donde intercambiaron risas y afinidad.

María Teresa Campos, por su parte, se dejó ver en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, e incluso respondió a las preguntas de los periodistas, que le preguntaron si había visto ya las imágenes de su expareja. «Me da risa», contestó, intentando quitarle importancia al asunto. Su hija Terelu no perdía de vista a su madre, e intentaba evitar que la periodista hablara sobre la ruptura, pero a esta poco le importó, y terminó diciendo: «Aunque uno es un personaje público, la pena hay que vivirla por dentro. Yo pedí ayuda en ese momento porque me sentía muy mal, luego pedí que se me tratara bien. Vamos a dejar que el tiempo pase».