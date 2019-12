La reacción de Eva González tras el escándalo de su marido, Cayetano Rivera Eran uno de los matrimonios más sólidos y queridos del panorama nacional hasta que ayer la revista «Semana» publicó unas fotografías del torero con una amiga en Londres

«El día que me case será en mi pueblo, Mairena del Alcor, y con mi gente». Eso repetía una y otra vez Eva González, cuando se rumoreaba que su boda con Cayetano Rivera sería secreta y lejos de su tierra. Eva cumplió su palabra y en noviembre de 2015, la que fuera Miss España 2003 llegaba blanca, radiante y guapísima a la iglesia de Mairena, entre los vítores y aplausos de sus vecinos. Lucía un vestido clásico, firmado por Hervé Moreau para Pronovias.

La maternidad le llegó dos años y medio después de su boda con el torero, y eso que la modelo y presentadora siempre había dicho que no tenía ninguna prisa por tener hijos. El pequeño Cayetano Jr nació a finales de febrero de 2018. «Todo fue muy bien, tengo un recuerdo del parto maravilloso y el niño está sano, que es lo importante», declaró la modelo con su hijo en brazos. El diestro, que se mostraba atento y cariñoso tanto con su esposa como con el bebé, aseguró «estar feliz a más no poder». «Me hace mucha ilusión que se llame como yo. Tuvimos nuestras dudas, pero al final la decisión fue unánime», explicó muy emocionado.

Escándalo

Eran uno de los matrimonios más sólidos y queridos del panorama nacional hasta que la semana pasada «Sálvame» desveló una supuesta infidelidad por parte del torero y ayer la revista «Semana» publicó unas imágenes en las que aparece junto a una amiga en Londres.

Cayetan, que se encontraba en Lima cuando comenzó la polémica y disfrutaba de unos días en Cuzco para hacer la Ruta Inca hasta Machu Pichu después de haber toreado allí, aterrizó ayer en Madrid y, al ser preguntado por los reporteros rompió su silencio: «Voy a demandar a todo el mundo. Si piensan que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío», escribe en su perfil de Twitter.

Eva González se convirtió de la noche a la mañana en la persona más buscada de nuestro país. No se sabía nada de ella desde que «Sálvame» soltó «la bomba» hasta ayer, cuando la modelo fue fotografiada por las calles de Madrid sonriente pero sin decir ni una palabra. Vestida con una camiseta blanca, pantalón negro, botines y un abrigo largo de cuadros; la modelo no ha querido realizar ningún tipo de declaración al respecto.