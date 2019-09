GH VIP La reacción de Alba Carrillo al ver la foto de la boda de Feliciano López y Sandra Gago A pesar de que la ex del tenista está concursando en «Gran Hermano Vip» y, como consecuencia, no tiene ningún tipo de contacto con el exterior, la dirección del programa ha querido enseñarle una imagen de la boda

ABC Madrid Actualizado: 23/09/2019 14:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado viernes se celebró una de las bodas más esperadas del año, la de Feliciano López (38 años) y Sandra Gago (23). Hasta la Finca La Concepción de Marbella se desplazaron numerosos medios de comunicación para intentar conseguir una foto o declaración por parte de los novios. Sin embargo el hermetismo que se impuso a la entrada de la celebración fue tal que los novios llegaron a este enclave paradisíaco en dos coches con cristales tintados y ni siquiera hubo desfile de invitados.

Un día después, los novios publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram varias imágenes con las que quisieron que sus seguidores conocieran algunos detalles sobre su boda. Así pudimos saber que la novia llevó dos vestidos. Durante la ceremonia y la cena, lució un traje de manga larga, que se cambió para abrir el baile con «Shallow», la canción de la película «Ha nacido una estrella» interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Para ese momento optó por un traje con escote halter del que no ha publicado imágenes, pero sobre el que la firma Jesús Peiró sí que ha informado.

A pesar de que la ex del tenista, Alba Carrillo, está concursando en el reality «Gran Hermano Vip» y como consecuencia no tiene ningún tipo de contacto con el exterior, la dirección del programa ha querido enseñarle a la modelo una imagen de la boda para ver su reacción. «Alguien ha mandado un tweet para ti con una foto», anunciaba el presentador Jordi González. Tras ver la foto, Alba se quedó petrificada y se limitó a decir: «Ah, muy bien, no sé qué decir», y añadió con la cara un poco descompuesta: «Ella está guapísima».