Las razones ocultas de la ruptura de David Bustamante y Poty Castillo Eran como hermanos hasta la pasada semana, cuando el cantante dejó de seguir al coreógrago en las redes sociales

ABC

MADRID Actualizado: 22/08/2018 13:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El otro «divorcio» de David Bustamante

Lo que no podía llegar a imaginarse David Bustamante es que cuando decidió separarse de Paula Echevarría, también lo haría del que hasta ahora era su gran amigo Poty Castillo. Cierto es que cuando se rompe una relación, los amigos en común, antes o después, suelen optar por escoger «bando» o tienen un mayor acercamiento con una de las partes, lo que conlleva un distanciamiento con la otra.

Desde que se conocieron en la academia de «Operación Triunfo», hace 17 años, ambos se hicieron muy buenos amigos. Tanto que la muejer del coreógrafo ha pasado ha formar parte del grupo de amigas de Paula Echevarría, «Las Pencas». Los cuatro quedaban a menudo y compartían buenos momentos juntos.

Cuando surgió la ruptura, Poty nadó entre dos aguas. Nunca llegó a tomar partido por ninguno de los dos, intentó apoyar a ambos en los díficiles momentos por los que atravesaron. «Yo soy muy amigo de los dos y bueno... no me puedo pronunciar para bien ni para mal, somos amigos y son ellos los que tienen que preguntar», no cesaba en repetir por aquel entonces. Pero estar en medio no ha funcionado, a juzgar por la última acción del cantante, que dejó de seguir en Instagram al que hasta ahora era su gran amigo.

Aunque la relación de la mujer de Poty ha podido influir en esta ruptura, lo que realmente ha dinamitado este amistad ha sido, según publica Jaleos, el papel que ha jugado el coreógrafo en la relación de la actriz con el futbolista Miguel Torres en pleno proceso de divorcio con el cantante. Que Poty facilitase las cosas no le ha hecho ninguna gracia a Bustamante. Lo peor de todo, como cuenta la misma publicación, es que ayudase a Echevarría a «verse a escondidas» con el futbolista, mientras su relación todavía no había finalizado. Una «traición imperdonable» para el que consideraba como su «hermano».

Menos mal que Bustamante cuenta con el apoyo de Yana Olina para superar esta decepción. Desde que se conocieron en el programa de TVE, «Bailando con la estrellas», ambos se han hecho inseparables y, aunque no han confirmado su relación, todo apunta a que están juntos y muy bien avenidos.