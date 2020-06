Racismo, homofobia, antisemitismo... las polémicas más sonadas de Mel Gibson El actor se ha convertido en objeto de críticas esta semana después de que Winona Ryder contara un desagradable episodio por ser judía

ABC Madrid Actualizado: 25/06/2020 01:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El equipo de representantes de Mel Gibson negaba esta semana las últimas acusaciones vertidas contra el actor por la actriz Winona Ryder, que denuncia, y no por primera vez, que fue testigo de varios comentarios suyos antisemitas y homófobos. «Estábamos en una fiesta llena de gente con uno de mis buenos amigos. Mel Gibson estaba fumando un cigarro, todos estábamos hablando y le dijo a mi amigo, que es gay, 'Oh, espera, ¿voy a contraer el sida?'», recordó Ryder. «Y luego surgió algo sobre los judíos, y él dijo: 'Tú no eres un 'Oven Dodger',¿verdad?'», aseguró la actriz sobre la expresión utilizada en inglés para calificar de forma despectiva a los judíos y que hace referencia a los hornos crematorios del holocausto.

Ryder se ha referido a estos hechos en anteriores ocasiones y, además, no se trata de la primera polémica que rodea al actor por comentarios sobre la comunidad judía y LGTBQ, que ya empañaron su reputación hace años. «Esto es 100 % falso. (Ryder) mintió sobre eso hace más de una década, cuando habló con la prensa, y ahora está mintiendo al respecto», declaró tajante, saliendo en defensa del actor, un representante de Gibson a la revista «Variety».

Años antes, en 2006, Gibson culpó a los judíos de «todas las guerras del mundo» cuando fue detenido por la Policía por conducir bajo la influencia del alcohol, y dos años antes se le acusó de dar una mala imagen de los judíos en su filme «La pasión de Cristo» (2004). El actor también se vio salpicado por los polémicos comentarios realizados en una ocasión por su padre, Hutton Gibson, quien llegó a poner en duda el Holocausto.

En 1991 Gibson viajó a Madrid para la presentación de «Hamlet», aunque será más recordado por las polémicas declaraciones hacia el colectivo LGBTQ que soltó en una entrevista con «El País». «¿Quién va a pensar que soy gay con esta vestimenta? ¿Acaso hablo como un homosexual? ¿Me muevo como ellos?», y añadió, señalándose el trasero: «Esto es sólo para hacer caca». Unas declaraciones que en aquella época no cobraron tanta importancia e incluso hubo quien le rió la gracia. Pero este fue solo el comienzo de un rosario de controvertidas declaraciones.

En 2010, un mensaje de voz del actor dio la vuelta al mundo y dejó en evidencia no solo su faceta racista, también violenta. Se lo envió a su expareja, la rusa Oksana Grigorieva, a quien había roto dos dientes en una pelea durante la que ella sostenía a su hija recién nacida en brazos. «¡Te lo merecías!», exclamaba. «Si te violase una manada de negros, te lo merecerías. Voy a ir allí, y voy a prender fuego a la casa, pero primero me la vas a chupar», añadió. En su defensa alegó que la grabación se había sacado de contexto.