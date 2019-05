La quiebra total de Jamie Oliver

La cadena de restaurantes del chef británico Jamie Oliver ha entrado en concurso de acreedores después de que el propio chef declarase insolventes los 25 locales de su propiedad -23 de los cuales son de la cadena Jaime's Italian- en los que trabajan unas 1.300 personas.

Según informa la BBC, el chef fundó Jamie's Italian en 2008 «con la intención de irrumpir en el mercado de la restauración en las calles de Reino Unido, con gran valor y mejores ingredientes, siguiendo los mejores estándares de bienestar animal y con un increíble equipo que compartió mi pasión por la comida y el servicio». Sin embargo, hace dos años su negocio comenzó a sufrir una crisis cuando tuvo que cerrar varios restaurantes y tuvo que aportar tres millones de libras de su propio bolsillo para intentar, sin éxito, salvar su negocio. «Estoy devastado de que nuestros muy queridos restaurantes de Reino Unido hayan entrado en la administración. Estoy profundamente triste por este resultado y me gustaría agradecer a todas las personas que han puesto sus corazones y almas en este negocio a lo largo de los años», ha escrito esta mañana el cocinero a través de su perfil de Twitter.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver