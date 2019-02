Así ha quedado la mujer que invirtió 20.000 euros en cirugía para parecerse a Meghan Markle Aunque la joven afirma que no cree que sea idéntica a la duquesa de Sussex, «tengo muchas similitudes con ella, por ejemplo ahora mi nariz se parece mucho a la de ella»

Una mujer estadounidense ha gastado más de 20.000 euros en cirugía estética para parecerse a Meghan Markle, y tras las operaciones asegura que incluso su propia hija la confunde con la verdadera duquesa.

Xochytl Greer, de 36 años, originaria de Houston, Texas, se ha sometido a varias intervenciones para emular a Meghan, incluyendo el relleno de labios y una dolorosa operación de nariz. Además de esto, Greer ha sometido a una liposucción en el vientre, los muslos rellenos en varias partes de la cara y botox. Y después de tener todas estas intervenciones, el abogado de la joven comentó que su cliente se siente como una auténtica princesa. «Cada vez que me miro al espejo, me pongo más feliz. Es una versión mejorada de mí misma», dijo ella.

La joven comenzó su proyecto después de dar a luz a su tercera hija, hace casi dos años. Se sentía cohibida por la forma en que le apretaba la ropa y sentía que por mucho maquillaje que se pusiese, «nunca estaría presentable»: «Antes de esto daba igual cómo me maquillaje, la ropa que me pusiese o cómo me peinase... nunca me veía presentable», y confesó que «tenía grandes problemas de confianza, pero ahora me puedo poner un vestido elegante y no necesito maquillarme mucho porque me siento genial conmigo misma». Contó que a pesar de que no ha cambiado de talla, «antes la ropa me apretaba y ahora me quedan perfectamente», aunque afirma que no cree que sea idéntica a Meghan, «tengo muchas similitudes con ella, por ejemplo ahora mi nariz se parece mucho a la de ella» y confirma que se siente más segura que nunca: «La forma de comportarme a diario ha cambiado: ahora me gusta salir de fiesta, estar en público y me siento bien conmigo misma».

Mum-of-three spends £19k on plastic surgery to look like Meghan Markle https://t.co/jenI8E0e7X? pic.twitter.com/iV7r4G3Hdp — Daily Mirror (@DailyMirror) 26 de febrero de 2019

En el momento en que se fijó en la belleza natural de la duquesa de Sussex, decidió invertir sus ahorros en parecerse a ella. «Me gusta, siempre he pensado que era una persona con clase y creo que es extremadamente guapa», y añadió: «Desde el punto de vista físico, pensé que era hermosa y después a nivel personal al conocerla un poco más, aumentó mi admiración hacia ella». Afirmó que una de las cosas que más le gustaron de la duquesa de Sussex fue «saber las cosas por las que pasó, que no creció con la vida resuelta y la cantidad de las luchas familiares que está sufriendo».

Greer cuenta orgullosa como su hija pequeña al ver a Meghan Markle en la televisión o en fotografías grita: «Mami, mami».