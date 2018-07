«El programa del verano» La infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi con la actriz porno Apolonia Lapiedra Según han asegurado esta mañana, el jinete le fue infiel a Carmen Matutes en diversas ocasiones

De sobra son conocidas las dotes amatorias de Álvaro Muñoz Escassi (43 años). El jinete tienen una larga lista de conquistas (Raquel Bernal, Sonia Ferrer, Vicky Martín Berrocal, Lara Dibildos...), pero aún así no le faltan pretendientas.

Según han asegurado esta mañana en «El programa del verano», la última conquista de Escassi fue la prometedora actriz porno Apolonia Lapiedra (25 años), expareja de Ramiro Lapiedra, con la que se les vio besándose por las calles de Barcelona tras disfrutar de una romántica velada en un conocido restaurante. De hecho, hace unos meses la revista «¡Qué me dices!» publicó unas imágenes de la pareja dándose algún que otro beso furtivo. Esta mañana en el programa han ampliado la información, mostrando al público los románticos mensajes que el jinete le enviaba a la actriz porno.

Lapiedra hizo sus primeros pinitos en la industria del porno en 2015 de forma casual, con apenas 23 años. Fue descubierta por el conocido productor Ramiro Lapiedra, que le dio el nombre de Lapiedra tras Lucía y María. Ahora a sus 25 años, se ha convertido en una gran promesa del mundo del porno. De hecho ha recibido recientemente el premio Ninfa, que otorga anualmente el Salón Erótico de Barcelona, a la mejor actriz revelación del año.

Estas semanas se ha relacionado al jinete con una nueva mujer, Carmen Matutes. La revista «Lecturas» publicaba la pasada semana unas imágenes en las que se ve al empresario en actitud cariñosa con su nueva conquista. «Todo es absolutamente falso. Ellos se conocen y tienen amigos en común. Carmen no quiere participar en lo que considera un circo. Él hace su vida de soltero porque es libre, igual que ella», aseguró a ABC un miembro de la familia de Carmen.

Sin embargo, toda esta versión se ha desvanecido esta mañana pues, desde «El programa del verano» han asegurado no solo que la relación entre Carmen y Álvaro es real, sino que incluso este le fue infiel en varias ocasiones con la actriz porno. Algo que habrá sentado como un jarro de agua fría tanto a su supuesta pareja como a su familia y entorno.

Según aseguran, a principios de 2018, Álvaro Muñoz Escassi se habría puesto en contacto con la actriz de cine erótico de 26 años y se quedó prendado de ella. Así l evidencian una serie de mensajes a los que han tenido acceso. «Tengo muchas ganas de verte… ¿Lo sabías? Quiero todo contigo. Te necesito. ¿Quieres ser mía?», «Pienso en ti, espero no parecerte un pesado. Pienso más en ti de lo que crees. Quiero ser tuyo, que me beses». El jinete habla del trabajo de la actriz, algo que no parece un impedimento para él: «Ojalá me vean contigo. Me encantaría ser tu novio y estar orgulloso de ti. Tu trabajo me da un poco de celos. Nunca nadie va a respetar más tu trabajo y va a ser más hombre que yo para estar contigo».