Ana Rosa Quintana desvela los kilos ha engordado durante el confinamiento

Varios estudios han demostrados que la mayoría de la población ha engordado entre 3 y 5 kilos de media durante el confinamiento debido a la falta de ejercicio, la ansiedad y la ingesta excesiva de alimentos. La sensación de ansiedad por el confinamiento y la epidemia del coronavirus ha sido uno de los detonantes de la ingesta de alimentos poco saludables y a deshora. También ha influído la falta de ejercicio físico, que no venía acompañada de una reducción de las calorías consumidas.

«Yo he engordado dos kilos», confesaba con total naturalidad esta mañana Ana Rosa Quintana en su programa. Una subida de peso más o menos controlada porque ha conseguido no caer en la tentación de la preparación de postres: «No me ha dado por hacer tartas», decía irónicamente. «Iba a por levadura para hacer pan y no había manera. Hay que comer de todo », añadía.

Entre los remedios más útiles para evitar problemas de salud se encuentra preparar un programa para organizar las distintas comidas del día, según la compra que hagamos y los alimentos que tengamos en la nevera. Eliminar salsas, aperitivos, dulces, productos procesados y el exceso de sal son otras recomendaciones de los nutricionistas, que aconsejan comer siempre con un entrante ligero, como una sopa de verduras, así como no saltarse ninguna comida. Beber agua durante todo el día, especialmente entre comidas, hidrata y funciona como saciante, recuerdan.