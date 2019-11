Los problemas de Chiquito de la Calzada después de muerto No se consigue el dinero suficiente para pagar la estatua de bronce del artista (40.000 euros)

Los humoristas están tristes pero felices al mismo tiempo porque están llevando a buen fin la estatua en bronce que recordará siempre a Chiquito de la Calzada en su Málaga natal , en el parque que lleva su nombre.

Tristes porque todavía no han conseguido recaudar el dinero que necesitan para pagar al escultor encargado de la obra, quien por amistad no les ha exigido los adelantos que una obra en bronce conlleva. Felices porque ya es una realidad que podrá ver la luz dentro de un mes, cuando se cumplen los dos años del fallecimiento del humorista.

Tony Antonio, presidente de la asociación de los humoristas nacionales «Ashumes», cuenta como está realmente la situación: «Después de su fallecimiento, acudimos al entierro Bigote Arrocet y yo y organizamos, ya en Madrid una misa funeral a la que acudieron su hermano y sus sobrinos e hicimos la presentación del boceto de su estatua en bronce que estará terminada al mes que viene. Durante estos dos años hemos realizado cinco festivales para recaudar fondos. En Alcobeendas, Medina de Pomar, Arévalo…para sacar dinero aparte de los donativos».

Supongo que los festivales no han sido demasiado rentables, ¿verdad?

No, de haberlo sido habríamos cubierto gastos solo con dos o tres festivales. No se ha perdido dinero porque nadie cobró y los teatros nos los cedieron gratis, pero uno de los días coincidimos con la final del Mundial de Fútbol. Creo recordar que sacamos novecientos euros. La gente se quedó en casa viendo el partido. Y menos mal que no jugó España.

¿Cuánto dinero necesitáis para cubrir todos los gastos?

Cuarenta mil euros, que no es nada porque por ejemplo ahora se está haciendo la estatua de Luis Aragonés y son ciento veinte mil euros.

¿Quién es el escultor?

Ramón Chaparro, que tiene las esculturas gigantes en piedra de la catedral de La Almudena. El boceto, en ochenta centímetros es tan real que el hermano cuando lo vio se puso a llorar, porque impresiona. Tanto el abogado de nuestra asociación, Pedro Martín Molina, Bigote Arrocet y yo pondremos el dinero que se necesite para cubrir los gastos y cuando vaya llegando dinero lo iremos recuperando. El abogado sacará un libro sobre Chiquito de la Calzada con opiniones de muchos humoristas y personajes populares. Cuando vaya vendiéndose él irá recuperando su dinero. En el libro aparecemos veintiocho personas que hemos conocido a Chiquito con caricaturas de cada uno.

La Asociación le concedió el premio Sancho Panza hace cinco años, pero fue el año que murió su mujer, Pepita, con la que él estaba muy unido y como consecuencia destrozado. No salía a ningún evento y él, que tenía pánico a los aviones, no viajó de Málaga a Madrid. Le parecía demasiado ir en coche para su estado de salud en aquel momento.

Pensamos entregárselo más adelante porque nunca pensamos que se pudiera ir tan rápido. Se murió porque tuvo problemas gástricos pero realmente yo creo que se dejó morir porque la vida ya no existía para él desde que se fue su «chica», como él llamaba a Pepita. Piensa que él vivía solo y aunque al cabo de un tiempo empezó a ir su sobrina y trataban de pasar a su lado todo el tiempo que podían su manager y algunos amigos, él quería irse con su chica.

Algunas empresas pensaron la posibilidad de aportar algún dinero pero al no poder reflejarse su aportación en el monumento se echaron para atrás. Los monumentos solo se pueden subvencionar con una aportación popular.

El día de la presentación en el photocall pondremos nombres de empresas importantes que están colaborando. Podemos anunciarles pero solo ese día.

¿Cuánto dinero os falta?

El sesenta por ciento. Bueno, entre el sesenta y el setenta por ciento.

¿Qué altura tendrá la estatua?

Un metro noventa centímetros porque se hace más altas que el original.

¿Se conseguirá todo el dinero?

Creemos que sí. Por el momento nosotros respondemos con nuestro patrimonio.

Entradas

Lo que si tienen seguro es que el ayuntamiento de Málaga les dejará uno de los teatros más importante de la ciudad y empresas conocidas compraran el cincuenta por ciento de las entradas lo que puede ser una buena ayuda para sacar adelante este proyecto que servirá para recordar a Chiquito y su particular forma de entender el humor. Tiene que ser un gran éxito porque Chiquito se lo merecía todo.

Aunque ya no se habla de él como hace dos años, a raíz de su fallecimiento, se le sigue recordando sobre todo en televisión donde consiguió un gran éxito , lo mismo que en el cine donde sus cuatro películas fueron de las más taquilleras de los últimos años. Incluso se habla de hacerle entrega, a título póstumo, de un Goya, pero por el momento no hay nada oficial sobre este particular.