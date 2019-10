«El problema de Meghan Markle es que es no es blanca del todo» Un columnista de «The Times» y experto en casa real da su opinión sobre los conflictos de los duques de Sussex con la prensa británica

La gira por África que el Príncipe Harry y Meghan Markle realizaron hace unas semanas ha revolucionado a la opinión pública a raíz de una polémica entrevista que los duques de Sussex concedieron al periodista Tom Bradby, presentador del programa «News at Ten» de ITV News, en la que el nieto de la Reina Isabel II y su mujer hablaron de diversos temas como la muerte de la Princesa Diana y su tormentosa relación con los medios de comunicación. «El dolor por la muerte de mi madre supura cada vez que veo una cámara, cada vez que escucho un clic, cada vez que veo un flash», dijo.

Una entrevista que no ha sentado nada bien a la opinión pública, que no ha dudado en arremeter contra el matrimonio. «Meghan ha sido sometida a un proceso muy mal intencionado que ha tratado de convertirla en una persona vil, y todo por los prejuicios que conlleva que sea una actriz estadounidense que además no es blanca del todo. La forma en que la han tratado en los medios ha sido horrible», escribió esta semana un columnista del diario británico «The Times».

África

La vieja y repetida historia de los cuentos donde las mujeres se enamoran de los príncipes, se casan y son felices para siempre no son así en la vida real. Al menos, no para todas las nuevas princesas (o duquesas). Ser una mujer independiente, profesional, con una vida hecha y de repente enamorarte de un miembro de la Familia Real puede parecer muy romántico pero a la hora de la verdad, convertirse en una verdadera carga. La vida de palacio no es fácil si no se nace y se vive educado dentro de ella y el constante escrutinio público lo hace aún más complicado. Lo vivió la Princesa Diana, tan criticada como alabada, y ahora lo sufre su nuera, con la que comparte pesares aunque no llegaran a conocerse. Tan cansados están Harry y Meghan que decidieron darse una pausa de seis semanas en sus deberes reales a partir del próximo mes, tal y como informó «The Sunday Times», y expresaron su deseo de mudarse de forma permanente a África.

Aunque al principio la llegada de Meghan a la Familia Real británica fue vista como un símbolo de las frescura y la renovación necesarias en una casa que se mantiene anclada en sus tradiciones más antiguas, pronto se convirtió en un incordio. Y los medios empezaron a lanzarle dardos envenenados de forma feroz: con comentarios negativos no solo sobre su origen estadounidense, su profesión como actriz o su condición de divorciada, sino con proclamas racistas (Meghan es la primera mujer birracial en la familia, lo cual no debería ser noticia, pero desgraciadamente lo es).

El príncipe Harry explicó en un duro comunicado que no va a permitir que las mismas «fuerzas poderosas» que mataron a su madre, que murió en un accidente de tráfico en París en 1997 mientras era perseguida por un grupo de paparazzi, ataquen ahora a su esposa.