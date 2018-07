El Príncipe Jorge, hijo mayor de los Duques de Cambirge, cumple cinco años

Pensar en el Príncipe Jorge, es sinónimo de pensar en espontaneidad, travesura, sonrisa divertida y felicidad. Estas cualidad son las que plasma la foto oficial con la que la cuenta oficial del Palacio de Kensington ha querido felicitar al hijo mayor de Guillermo y Catalina de Cambridge en su quinto cumpleaños.

Para tan importante ocasión, el tercero en la línea de sucesión al trono británico ha lucido una camisa blanca de manga corta y unos pantalones azules, un atuendo que ha complementado con la mejor de sus sonrisas. La foto se caracterizada por esa postura tan pilla, con las manos a la espalda.

«El duque y la duquesa de Cambridge están muy felices de poder compartir una nueva fotografía del Príncipe George para celebrar su quinto cumpleaños. Gracias a todos por los hermosos mensajes», aparece junto a la instantánea. La misma publicación informa que el autor de la instantánea es Matt Porteus, el fotógrafo que captó la amplia sonrisa del Príncipe Luis el día de su bautizo.

