El Príncipe Harry rompe su silencio: «Me llena de tristeza toda esta situación» El nieto de la Reina Isabel II ofrece un emotivo discurso tras llegar a un acuerdo con el Palacio de Buckingham en el que defiende a Meghan Markle, ataca a la prensa sensacionalista y ensalza la figura de su abuela

Parecía que el Príncipe Harry y Meghan Markle habían conseguido lo que anhelaban: mas libertad de movimientos sin la presión mediática y empezar una nueva vida lejos de la Familia Real británica. Así se lo concedió la Reina Isabel II después de llegar a un acuerdo el pasado sábado por la tarde para pactar la salida. A cambio de su independencia, el Príncipe Harry y Meghan Markle dejarán el título de Su Alteza Real y no percibirán fondos públicos a partir de la próxima primavera, temporada en la que entrará en vigor el acuerdo.

Si embargo, a juzgar por las primeras palabras del Príncipe Harry tras llegar al acuerdo, no parece muy contento con lo pactado. Aunque ha recalcado su amor y respeto por su abuela, su «comandante en jefe», y la monarquía, el hermano del Príncipe Guillermo ha mostrado su decepción y tristeza ante toda esta situación. Le hubiese gustado seguir representando a la Reina sin fondos públicos, pero este deseo no se lo han concedido. Así lo ha asegurado este domingo por la noche en una cena de la organización benéfica Sentebale.

«Antes de empezar, debo decir que puedo imaginar lo que habréis escuchado o leído a lo largo de las últimas semanas. Así que quería que escucharais toda verdad que puedo compartir de mi parte. No como príncipe o duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de vosotros habéis visto crecer en los últimos 35 años, pero con una perspectiva más clara», comenzaba diciendo en su emotivo discurso.

Aunque se aleja, Reino Unido siempre será su hogar y ha agradecido todo el apoyo que le han dado los británicos, al igual que al recibir con «los brazos abiertos» a su mujer. Y prosigue: «También sé que habéis llegado a conocerme lo suficientemente bien a lo largo de todos estos años como para confiar en que la mujer que elegí como mi esposa tiene los mismos valores que yo. Y los tiene. Y es la misma mujer de la que me enamoré. Los dos hacemos todo lo posible por ondear la bandera y llevar a cabo nuestros roles por este país con orgullo. Cuando Meghan y yo nos casamos estábamos emocionados y esperanzados. Estábamos aquí para servir». Con sus palabras intenta defender a su mujer que, en las últimas semanas, ha sido culpada de toda esta situación.

Por todas estas razones, la decisión que tomó se hace más difícil. «Me llena de tristeza que todo haya llegado a este punto», admite a la vez que reconoce que no ha sido una decisión tomada a la ligera. También quiere dejar claro que no están huyendo. El Príncipe Harry también ha mostrado su descontento con el acuerdo al que han llegado, pues su intención era seguir sirviendo a su abuela, como así reconoce en su emotivo discurso: «Nuestra esperanza era la de seguir sirviendo a la Reina, a la Mancomunidad y a mis asociaciones militares, pero sin fondos públicos. Por desgracia, eso no es posible. Es algo que he aceptado sabiendo que no cambia quién soy o cómo de comprometido estoy».

«Fuerzas poderosas»

El hermano del Príncipe Guillermo ha querido aprovechar su discurso para volver a cargar contra la prensa sensacionalista, una de las razones, sino la principal, de la decisión que han tomado de salir de la Familia Real británica: «Me habéis protegido durante mucho tiempo, pero los medios de comunicación son una fuerza poderosa y mi esperanza es que algún día nuestro apoyo colectivo por cada uno de nosotros pueda ser más poderoso porque esto es mucho más grande que solo nosotros. Ha sido nuestro privilegio serviros y seguiremos liderando una vida de servicio».

Por último, no ha dudado en ensalzar la figura de su abuela, a la que llama «comandante en jefe», y en agradecerle todo lo que ha hecho por ellos en estos últimos meses. También mostró orgullo por el resto de miembros de la Familia Real británica. «Estamos dando un salto de fe. Gracias por darme el coraje para dar este paso», finaliza.