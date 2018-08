La Princesa Mery de Dinamarca demuestra ser una royal experta en moda La primera dama danesa paseaba por la Copenhague fashion week con un vestuario perfecto para la ocasión que ha dejado a todos atónitos

La Princesa Mery de Dinamarca es todo un icono de la moda, es inhabitual que no vaya acertada, todo lo contrario. Mery de Dinamarca siempre luce el vestuario perfecto para cada evento al que asiste.

Si hay algo que le apasiona es el mundo de la moda, como gran seguidora de ella, tras sus vacaciones familiares, se desplazó hasta Copenhague para disfrutar de la Semana de la Moda de la ciudad. Una vez más el evento de moda más esperado del lugar pudo contar con Mery Donaldson como invitada de excepción.

En el día de ayer, jueves ocho de agosto, la princesa disfrutó en primera fila de uno de los desfiles más esperados del día, «Future of Fashion», en colaboración con The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) y la Escuela de Diseño Kolding.

Después del desfile se dejó ver paseando por la feria CIFF, donde coincidió con la top model de los 90, Naomi Campbell, con la que se tomó distintas fotografías. Ambas se mostraron muy sonrientes luciendo el colgante de una margarita, símbolo de la feria de este año. La modelo y la Princesa demostraron dos formas diferentes de interpretar las tendencias del momento. También compartieron opiniones sobre la feria y de cómo habían disfrutado de la jornada de moda.

Para la ocasión, Mery de Dinamarca lució un maxy vestido vaporoso en tono rosa palo y estampado de pequeñas pinceladas floreadas, en tonos más oscuros. El vestido lucía manga abullonada hasta la muñeca y cuello cerrado, aunque por detrás tenía una pequeña apertura que estilizaba su espalda, dando un toque sexy y elegante. La Princesa de Dinamarca completaba el look con un cinturón en tono berenjena y unos tacones rosa palo a juego con el resto del estilismo. Mary Donaldson demostró una vez más como se puede ir sencilla pero elegante a la vez.

