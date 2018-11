De Princesa de Grecia a «secretaria» en Hollywod Teodora, la cuarta hija del Rey Constantino y ahijada de Isabel II prepara su boda con un abogado de EE.UU.

Begoña Castiella

Corresponsal en Atenas Actualizado: 25/11/2018 02:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Teodora, la cuarta hija de los cinco vástagos de Constantino y Ana María de Grecia, abandona la soltería a los 35 años: hace unos días lo anunció la Casa Real helena en un comunicado oficial, al tiempo que enfatizaba la felicidad de los padres de la novia. «Están encantados», rezaba el texto. Y la propia Teodora no ocultó su entusiasmo en su cuenta de Instagram, al publicar una romántica foto en brazos de su prometido, el abogado norteamericano Matt Kumar (34). «Las palabras no pueden expresar nuestra felicidad y emoción. No veo el momento de casarme con este hombre magnífico. Te quiero Matt», escribió sin entrar en detalles sobre cuándo, cómo y donde se celebrará el enlace de la sobrina de la Reina Doña Sofía.

Así de espontánea es la antaño tímida Teodora, nacida durante el exilio londinense de la Familia Real griega en 1983, precisamente en el Saint Mary’s Hospital (Paddington), el mismo lugar donde dieron a luz Diana de Gales y, años más tarde, Catalina de Cambridge. La Princesa estudió en el Colegio Helénico de Pont Street, en el distinguido distrito de Knightsbridge, al sur de Hyde Park -en la actualidad, una de las zonas favoritas de los millonarios árabes-, y completó su educación en un internado de señoritas en el condado de Surrey: Woldingham School.

La vida en California

Pero Teodora de Grecia y Dinamarca no estaba llamada a ser una royal al uso. Amante de la interpretación, todos sus pasos la dirigieron a Estados Unidos para aplicarse en arte dramático en la Universidad Brown, rematando su formación con un curso en la escuela Central Saint Martins de Londres. Actuó algo en Inglaterra, pero tuvo más éxito cuando se instaló en Hollywood en 2010, utilizando el nombre Teodora Greece. Durante cuatro años ha tenido un papel en la serie televisiva «The Bold and Beautiful», del canal CBS -lleva más de 25 años emitiéndose-, como la secretaria Alison Montgomery; también ha intervenido en varias películas como «Little Boy». Ya en 2016 comenzó una relación sentimental con Matt Kumar, nacido y criado en California y abogado instalado en Los Ángeles. «Un hombre educado y atractivo», cuenta alguien que le conoció este verano, cuando fue a pasar unos días con su futura familia política, y quien constató lo atento que era con el Rey Constantino, de delicada salud. La pareja también aprovechó el verano griego para pasar unos días en las islas de Santorini y Mikonos.

EFE

El comunicado del compromiso confirma que habrá boda pronto, sin dar aún detalles. Como el bautizo de Teodora fue muy sonado, ya que la madrina fue nada menos que la Reina Isabel II de Inglaterra, junto con la Reina Margarita II de Dinamarca, el Rey Miguel de Rumania y el Príncipe Alejandro de Yugoslavia, todos parientes, la prensa inglesa piense que igual la boda se celebrará en Londres. Pero muchos de sus amigos esperan que tenga lugar en Grecia, cerca de la casa de sus padres en Porto Jéli (Peloponeso) o en la cercana isla de Spetses (como la de su hermano el Príncipe Nicolás con Tatiana Blatnik en Agosto 2010).