Las primeras palabras de Miguel Torres sobre su relación con Paula Echevarría Desde hace meses circulan rumores de compromiso e incluso de embarazo

El 1 de enero de 2018 Miguel Torres y Paula Echevarría comenzó a salir. Se conocían de años atrás pero volvieron a encontrarse en el cumpleaños de una amiga en común, en diciembre de 2017. El 25 de enero se confirmó el noviazgo, Miguel entró en su corazón y David Bustamante se convirtió en un tema del pasado.

Desde que se conoció su romance, a pesar de que siempre se han mostrado muy discretos a la hora de hablar de su vida personal, la pareja se ha mostrado cómplice y unida desde el primer momento, tanto es así que desde hace meses circulan rumores de compromiso e incluso de embarazo. Sin embargo en todos los casos, ha sido la propia actriz la que se ha encargado de negarlo todo.

Pese a todo, la intérprete se muestra feliz y no tiene pobrema en declarar su amor a los cuatro vientos cada vez que los periodistas le preguntan por su relación. El que no había hablado públicamente de su noviazgo era el futbolista, hasta ahora. Esta semana el exjugador del Málaga ha concedido su primera entrevista personal en años, en la que ha hablado de su retirada del mundo del fútbol. «Fue una decisión mía personal, de hecho, tenía contrato por un año más. Sentía que yo tenía que cerrar un ciclo y no me apetecía vivir otra experiencia fuera del Málaga. Creo que era el momento idóneo y además yo soy una persona inquieta, que me gusta prepararme en otros ámbitos y la verdad es que sé que el fútbol no es lo más importante de mi vida. Considero que en la vida hay cosas más importantes que el fútbol». Y ha hecho alusión a su novia al decir que: «Sé que muchos miran a mi vida, pero lo llevo bien. Hay gente en la puerta de casa todos los días y siento que es complicado que tenga privacidad en mi vida, pero sé que todo tiene un precio y que todo se vende. Al final es parte de la sociedad que hemos creado. Pueden decir que es un peaje alto, pero yo soy muy feliz en mi vida y no cambiaría nada ahora mismo. Estoy probablemente en la mejor etapa de mi vida».