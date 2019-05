Primera foto del hijo de Meghan Markle y el Príncipe Harry

El bebé más esperado del Reino Unido, «Baby Sussex», nació el pasado lunes 6 de mayo a las 05.26 de la mañana (hora local). Un varón que pesó 3,260 kilos y del que hoy, por fin, se ha publicado la primera foto en el que se ve al feliz matrimonio con su primogénito.

Los orgullosos papás han posado con su recién nacido en brazos del Príncipe Harry, una imagen que en tan solo segundos ha dado la vuelta al mundo -al igual que su nacimiento-. Estas fotografías difundidas, se puede ver a la feliz pareja con su primogénito dentro de los pasillos del castillo de Windsor.

Meghan and Harry's #royalbaby makes his first appearance! "I have the two best guys in the world, so I'm really happy," says the Duchess of Sussex https://t.co/Qlt4LS1PgRpic.twitter.com/WaByMftOFS