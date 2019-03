La primera entrevista de Jorge Javier Vázquez tras «el peor momento de su vida» «No quiero pensar en lo que podría haber pasado. Soy afortunado», reconoce durante un amplio reportaje para la revista «Lecturas»

Jorge Javier Vázquez ha pasado una de las semanas más críticas de su vida. Tras sufrir un derrame cerebral, el presentador fue intervenido el lunes 18 de marzo de urgencia de un aneurisma cerebral y el pasado viernes recibía el alta hospitalaria de la clínica La Zarzuela de Madrid. A las puertas del centro dejaba a todos perplejos al comprobar que el presentador estaba exactamente igual que cuando salía en televisión. «Se me ha pasado la vida volando», reflexionaba en directo sin perder la sonrisa ni su particular sentido del humor.

Ahora el presentador deberá seguir las prescripciones médicas -un mes de reposo absoluto hasta obtener el alta definitiva-. Es consciente de que la actitud en este tipo de situaciones es casi igual o más importante que la medicación. Por eso, no ha parado de repetir que se siente afortunado. «No soy un inconsciente y cumpliré a rajatabla lo que me digan los médicos, pero cuando me digan 'adelante', lo haré». Y no es para menos, lo que ha quedado en un susto, un aviso, podía haber sido trágico.

Este miércoles, la revista «Lecturas» abre su semanario con la primera entrevista del presentador concedida desde su ingreso hospitalario. «No quiero pensar en lo que podría haber pasado. Soy afortunado», reconoce durante un amplio reportaje. Sobre su Convalecencia, asegura que «ahora me apetece estar en casa, ir al teatro y pasear con los perros».

Al recordar «el peor momento de su vida», Jorge Javier rememora la muerte de su padre por un caso similar. «Pienso en el tumor que mató a mi padre. Lo que más me preocupaba era decírselo a mi madre» y relató la reacción de Mari: «Al contárselo me dijo: 'Ay, hijo, ahora no vayas a contar que tienes algo en la cabeza». El presentador reconoce que su madre es uno de sus mayores apoyos. «No sé cómo lo hace, pero siempre acaba haciéndome reír sin querer».

Además, la revista asegura que el presentador quiso dejar todo atado antes de su paso por quirófano pero no le dio tiempo a modificar su testamento, por lo que se grabó un vídeo con su móvil en el que especificó los bienes que heredarían cada uno de sus allegados que no estaban dentro del testamento en el caso de que sucediera lo peor -entre los que se encontraban su pareja, con sus idas y venidas, desde hacía casi diez años, Paco-. «Era una idea que venía rondándome la cabeza desde hacía tiempo» y reconoce que antes de empezar a sentir los efectos de la anestesia «recé un padrenuestro».

Y ahora durante su recuperación, su círculo más íntimo no se separan de él: su madre, María Morales de 79 años, que se ha trasladado estos días desde Barcelona a su casa; sus hermanas y Paco, quien ha estado a su lado en todo momento.