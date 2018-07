El primer single de Ana Guerra podría ir dedicado a su ex pareja La extriunfita ha sacaso su primera canción tras el concurso y la letra parece ir dedicada a su anterior novio

Ana Guerrase ha estrenado en el mundo de la música y ya tiene nuevo single junto a Juan Magan, DJ de exito en la música electrolatina. La nueva canción de la cantante es muy comercial, tiene una letra pegadiza y además cabe la posibilidad, que fuese dirgida a su anterior pareja, Jadel. Dentro de la canción hay frases como «Hola, mira qué bien me va sola», «Nadie a mí me controla, y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora», entre muchas otras.

Hola!!! Aquí tienen por fin mi primer trabajo junto a @JuanMagan. Espero que les guste porque esta hecho con muchísimo amor.

Les quiero familia 💜https://t.co/2IXTOBdoee — Ana Guerra / War (@AnaG_ot2017) 6 de julio de 2018

Ana y Jadel, ganador del concurso «número uno», formaban una de las parejas favoritas de la última edición de «Operación Triunfo» y esque Jadel, se ganó al publico con la cantidad de mensajes que publicaba en sus redes sociales animando y apoyando a la cantante en sus momentos mas duros.

La relación ha finalizado tras la salida de Ana del concurso, uno de los posibles motivos que justifican la ruptura, es que ella quisiera darse a conocer por su propios méritos y no por ser «la novia de».

El ex novio de Ana subió en una de sus redes sociales una sola publicación donde se podía ver el nuevo tema de la cantante acompañado de un «Boom» apoyando así a la artista. Atrás se han quedado la multitud de mensajes de apoyo de Jadel a la ex triunfita.

INstastory de Jadel - Instagram

Es posible que este nuevo mensaje de apoyo de Jadel, sea para demostrar que sigue con Ana a pesar de los rumores de su ruptura.