El primer gran amor de Johnny Depp que reapareció para salvarle en su peor momento

Aunque Johnny Depp considera normal el acoso que sufre por parte de los medios de comunicación por su profesión, reniega de la prensa del corazón, a la que culpa en gran parte del deterioro de sus relaciones sentimentales. «La gente no se da cuenta, pero este salto a la fama puede ser muy desestabilizador. He pasado de vender bolígrafos por teléfono a ganar mucho dinero haciendo cine. Algunas veces pienso que nunca podré acostumbrarme, porque nada ni nadie te prepara para algo así », dijo durante una entrevista cuando empezaba a sufrir la otra cara de la popularidad.

El estrambótico capitán Sparrow ha sido todo un rompecorazones. Desde la maquilladora de Hollywood Lori Anne Allison -con la que se casó con tan solo 20 años-, pasando por la actriz Sherilyn Fenn -su primera novia famosa-, la protagonista de «Dirty Dancing» Jennifer Grey , la top model británica Kate Moss , la actriz Vanessa Paradis -su relación sentimental más larga-, la actriz francesa Marion Cotillard y finalmente, su polémico matrimonio con Amber Heard que terminó con acusaciones de maltrato por parte de la intérprete.

Pese a haber tenido múltiples relaciones a lo largo de su carrera cinematográfica, de todas sus novias la única que le marcó realmente fue la que mantuvo con Winona Ryder de 1989 a 1993. Cuando Depp empezó a salir con la actriz creyó encontrar la estabilidad que no había conseguido hasta entonces. Los primeros meses de noviazgo fueron puro fuego, e incluso él se tatuó «Winona Forever» en el brazo derecho porque, según dijo: «Un tatuaje no se puede tirar como se hace con un anillo, que se puede arrojar a una alcantarilla. La querré siempre, hasta la eternidad ». Aunque en su caso fue hasta que llegó Vanessa Paradis, y después alguna más. De hecho, tras la ruptura, Depp alteró el tatuaje y lo cambió por «Wino forever».

Winona Ryder (48 años) ha levantado pasiones durante toda su vida, como la de Matt Damon , David Duchovny o Christian Slater . La actriz fue descubierta a los 13 años en una representación del Conservatorio de San Francisco y comenzó en el mundo del cine de la mano de uno de los directores más célebres, Tim Burton , con su actuación en «Bitelchús» y posteriormente en «Eduardo Manostijeras».

Ryder y Depp se vieron por primera vez en el estreno de «Gran Bola de Fuego», ella era una adolescente de 17 años y Johnny, a sus 26 años, ya empezaba a conocer la fama. Pero donde realmente se conocieron fue durante el rodaje de «Eduardo Manostijeras» (1990). «No ha habido nada en mis 27 años que sea comparable a lo que siento por ella. Cuando la conocí nos enamoramos, fue algo que nunca antes había sentido. La amo más que a nada en el mundo », declaró el actor a los pocos meses de hacer pública su relación.

Después de cuatro años de vertiginoso romance , el actor camaleónico y la actriz con aspecto de eterna adolescente rompieron su relación. Nunca se supo cuál fue el verdadero motivo -aunque ella se justificase con que en aquella época todavía era muy joven-, lo único que se sabe es que ambos sufrieron mucho tras la ruptura.

Años más tarde, Depp confesó haber sido el culpable de poner fin a su historia de amor: « Fui mi error por ser tan abierto. Pensé que si éramos completamente sinceros el uno con el otro, el monstruo de la curiosidad desaparecería, pero en vez de eso lo alimentó todavía más», dijo. Y con el tiempo se supo que el actor, pese a profesar su amor por Winona a los cuatro vientos, la engañó con Tracy Lords , una actriz porno a la que conoció durante el rodaje del musical «Cry Baby» (1990), dirigido por John Waters . Aunque la cosa se quedó en una simple aventura, Ryder se dio cuenta de que Depp no era hombre de una sola mujer.

Tras la ruptura, el actor quedó devastado, incluso Tim Burton lo corroboró: «Johnny ya nunca volvió a ser el mismo. Me sentía raro estando a su lado. Era como si Winona hubiese robado su alma». Sin embargo, el protagonista de «Piratas del Caribe» no fue el único que sufrió con la separación, ella también sufrió las consecuencias: «Estuve muy deprimida después de romper con Johnny», dijo durante una entrevista en la que confesó que en una de las noches en vela que pasaba llorando y pensando en él, se durmió con un cigarrillo encendido y se despertó con la casa en llamas: «Nunca he vuelto a acudir a ese lado oscuro de mi persona», añadió.

Después de Winona, el actor mantuvo numerosas relaciones sentimentales. La última fue la más polémica. Tras su divorcio de la actriz Amber Heard, ésta aseguró haber sufrido abusos tanto físicos como verbales por parte de su exmarido.

Durante el juicio el actor no solo negaba las acusaciones de Heard, sino que aseguraba que la intérprete quería manchar su reputación por intereses económicos. Fue entonces cuando Ryder -junto a Vanessa Paradis, su mujer durante catorce años y con quien tiene dos hijos- fueron llamadas a declarar como exparejas del actor. «La idea de que es una persona violenta es lo que más se aleja del Johnny que yo conocí y amé», señaló en su declaración Ryder. «Hablo desde mi propia experiencia, ya que obviamente no estuve durante su matrimonio con Amber , pero, desde mi experiencia, que fue muy diferente, me sentí sorprendida, confundida y disgustada cuando escuché las acusaciones en su contra», añadió la interprete. «No quiero llamar a nadie mentiroso pero, desde mi experiencia con Johnny, es imposible creer que unas alegaciones tan horrorosas sean ciertas. Me parece extremadamente preocupante, conociéndole como lo hago», apostilló.

Por su parte, la francesa Vanessa Paradis aseguró que él «nunca fue violento o abusivo» con ella. «Conozco a Johnny desde hace más de 25 años. Hemos sido pareja durante 14 y hemos criado a nuestros dos hijos juntos. Durante todos estos años he conocido a un Johnny que es amable, atento, generoso y una persona y un padre no violento», señaló Paradis. «No puedo entender estas acusaciones. N unca fue violento conmigo . Nunca abusivo en absoluto hacia mí. Nunca ha sido violento o abusivo con nadie que haya visto», sostuvo. Además, la cantante francesa tachó de «escandalosas» las acusaciones y lamentó que hubiesen dañado la carrera de Depp porque «desafortunadamente, la gente se ha creído estos hechos falsos».