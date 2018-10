Preocupación por el «estilo de vida» de Kiko Matamoros Su hija Laura Matamoros concedió el pasado jueves una entrevista en el programa «Sálvame», en la que aseguró que está preocupada por su padre tras separarse de Makoke

Kiko Matamoros no atraviesa su mejor momento. Su separación de Makoke tras 20 años de relación no ha sido un trago fácil de digerir para el colaborador televisivo, pese a que llevaban meses pasando un bache en su relación.

Esta ruptura coincidió con el fin de la relación con su hijo, Diego, y el acercamiento a Laura Matamoros. Pero pese al apoyo incondicional de su niña, el colaborador televisivo parece que no levanta cabeza y está llevando una vida de lo más desordenada.

Su propia hija aseguró este jueves en el programa «Sálvame», al que acudió para hablar de las últimas polémicas de su familia, que está muy preocupada por el «estilo de vida» de su padre. «Siempre me he preocupado por él y siempre he estado con él. Pero creo que ahora tengo más libertad (haciendo referencia a la separación). Ya sabéis todos por qué me preocupo. Por su estilo de vida o porque me preocupe que no tenga una rutina», explica en el espacio de Telecinco.

También se ha sincerado con respecto a la separación: «Ha habido muchos enfados en los que luego se han quedado en eso.. enfados y ya está. Como en cualquier otra pareja». Laura Matamoros nunca ha sido partidaria de Makoke. No es un secreto las diferencias que han mantenido durante años, pero en los últimos tiempos habían acercado posturas. Por supuesto ha asegurado que no se ha alegrado de la separación y entiende la postura de Makoke.

Otro de los temas que trató en su paso por el programa de Telecinco fue el de su hermano, con el que ya no tiene ningún tipo de relación y duda que haya solución alguna. «Es casi imposible», dijo. Después de las acusaciones vertidas por Diego Matamoros contra su padre e, incluso, contra ella, Laura Matamoros no tiene ganas de arreglar nada.