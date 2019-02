Premios Goya Amaia Romero y otras celebrities con pelos en las axilas La pamplonesa hizo su particular reivindicación feminista en la gala de los Premios Goya, celebrada este sábado en Sevilla

No es la primera vez ni será la última que Amaia Romero luzca sin depilar. En la alfombra roja de los Premios Goya, celebrada este sábado en Sevilla, la cantante apareció con un vestido negro de Paco Rabanne con abertura frontal que no terminó de gustar a sus seguidores. Aunque sin duda lo que llamó la atención también fue que lució orgullosa pelos en las axilas, algo que no es nuevo en ella. ABC hace un repaso de otras celebridades que también lo han hecho.