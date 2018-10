El polémico vídeo en el que Lindsay Lohan intenta «secuestrar» a dos niños refugiados La actriz publicó en su Instagram su enfrentamiento con una familia en las calles de Moscú, tras acusar a los padres de tráfino de personas y pedir llevarse a los pequeños a su hotel

Hace tiempo que Lindsay Lohan es más una máquina de generar titulares por su errática vida que por su trabajo como actriz. De vez en cuando, parece que su vida se ha asentado y ha dejado atrás sus problemas para, en poco tiempo, demostrar que no es así.

Esta vez, la polémica no solo la ha generado ella misma, sino que ha sido también la encargada de compartirla con todo el mundo. En concreto, con sus casi 7 millones de seguidores en Instagram, con los que compartió un vídeo en directo en el que Lohan se acerca a una pareja con dos niños que ella dice son refugiados sirios y pide a los adultos llevarse a los niños a su hotel. La escena que dura 10 minutos y que ha convertido a la intérprete en foco de los comentarios en la red.

Lindsay Lohan trató de secuestrar a dos niños porque creía que eran parte de una cadena de trata de personas mientras que hablaba inglés con un acento muy raro. Y todo en vivo desde su cuenta de Instagram WTF! pic.twitter.com/JLVyeqf1Lk — Paul Lando (@paul_lando) 29 de septiembre de 2018

Todo ocurrió en Moscú cuando, según algunos medios, Lohan salía de una discoteca. Con un tono conciliador, se acercó a dos adultos y a dos niños sentados en la acera y les preguntó «¿cómo les puedo ayudar? ¿qué necesitan?», para dar paso a una invitación a los pequeños a ver una película en su hotel porque está «realmente preocupada». Los padres se niegan y, tras unos instantes en los que ella les recrimina la situación, recogen sus cosas para alejarse de ella.

Ese es el momento en el que el tono de Lohan cambia y empieza a acusar a los padres de «tráfico de niños» y de «arruinar la cultura árabe». «Están traficando con niños, no me iré hasta que me los lleve. Estoy con vosotros, no os preocupéis», grita la intérprete a los pequeños. Llegado un momento, la madre se cansa de la persecución y mantiene un breve forcejeo con la actriz, tras propinarle un empujón.

Un vídeo que se ha convertido en viral y con el que muchos acusan a Lohan de racismo mientras otros ven en la grabación un paco entre la actriz y la familia para ser noticia.