El polémico matrimonio de Mila Ximénez y Manolo Santana

Desde que Mila Ximénez entró a participar en la séptima edición de «Gran Hermano VIP», la vida privada de la televisiva ha vuelto a copar los titulares de la prensa rosa.

A esto se le suma que durante el pasado martes, la colaboradora de «Sálvame» ha tenido la oportunidad de hacer un repaso a su trayectoria vital de la mano de la «Curva de la vida». Ximénez ha dibujado sus ascensos y descensos emocionales, reflejando las varias caídas a los infiernos por los que tuvo que pasar.

La televisiva aseguró que conocer al tenista Manolo Santana le cambió la vida. «No quiero hablar de él, pero estuvo muy bien…», y añadió «Sé que fue un matrimonio a la ligera, él venía de una relación rota que no superó, yo venía de una relación que fue un infierno y nos juntamos dos personas que querían convivir, pero creo que ninguno de los dos estábamos preparados para eso», dijo Mila Ximénez, cambiando el punto de vista que tenía sobre su matrimonio con Santana. « Me sentí libre como un pájaro, él me dejaba libertad pero la utilicé mal gestionada», reconoció.

Cuatro matrimonios

La trayectoria deportiva de Santana es sobresaliente. Campeón sobre la hierba de Wimbledon en 1966, su vida ha estado dedicada a este deporte, bien en activo o ya retirado, y su exitosa carrera sirvió en su día para abrir paso a la práctica del tenis en España. Se prodiga en actos públicos, aunque es bastante reservado con su intimidad. Se ha casado cuatro veces (con Fernanda Dopeso, Mila Ximénez, Otti Glanzelius y Claudia Rodríguez) y tiene seis hijos.