La polémica conejita «Playboy» que aspira a la presidencia de Croacia

La ex conejita «Playboy» Ava Karabatic, de 31 años, desataba la polémica en su país esta semana con en anuncio de su candidatura a la presidencia para las próximas elecciones de Croacia, que tendrán lugar en enero de 2020. Su objetivo, afirma, es «cambiar y mejorar la situación actual».

«He decidido que me postularé para ser presidenta. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen...», comienza relatando en su cuenta de Instagram, plataforma que está utilizando para ganar adeptos. No obstante, en su perfil alterna fotografías relacionadas con la política con otras completamente opuestas, pertenecientes al mundo de la belleza.

El anuncio ha sido recibido con alegría por sus fans, pero también han sido muchos los que han mostrado su preocupación por su nula experiencia en el ámbito político. «Sé que voy a recibir muchos tipos de comentarios -adelantaba ella misma- porque soy una estrella, pero no hay que ignorar mi lado intelectual, soy profesora de lengua italiana y literatura romana». Además, hace hincapié en que lo importante no son realmente sus habilidades artísticas: «Mi nuevo régimen sí lo es, el régimen de Ava es importante».

Las medidas que anuncia que tomará si llega a la presidencia no han dejado indiferente a nadie: «Si fuese presidenta llevaría a cabo la legalización de la marihuana y de la prostitución para mantener a las trabajadoras sexuales aseguradas y para recaudar impuestos, tanto de las mujeres que ejercen esta labor como de quienes solicitan sus servicios». Señala que esa medida, en su opinión, ayudaría a calmar «las frustraciones sexuales» que existen en su país.

En su discurso también trata temas como la corrupción: «Estoy más que harta de la corrupción, y no, no tengo miedo de escribir sobre la realidad sociopolítica croata. ¡No le tengo miedo a nadie y expreso públicamente mis puntos de vista!», sentencia. Y es que, a pesar de que sabe que será un camino complicado debido a su pasado, está dispuesta a cambiar las cosas.