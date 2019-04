A la luz la polémica carta del primer ministro irlandés a Kylie Minogue Leo Varadkar envió un mensaje como fan ha intentado evitar por todos los medios que el contenido se hiciera público

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha generado una gran polémica en el país por el contenido de la carta que envió hace unos meses a la cantante australiana Kylie Minogue. El mensaje, que fue sellado con el membrete oficial, se ha hecho público pese a todos los esfuerzos del político y de su entorno por evitarlo.

Varadkar es un gran fan de la artista y no se lo pensó dos veces antes de hacerle llegar una misiva pero, posiblemente, no esperaba que fuese a dar tanto de qué hablar. El diario «The Irish Mail» publica el contenido del polémico mensaje: «Querida Kylie, solo quería dejarle una breve nota antes del concierto en Dublín. Realmente estoy deseándolo. ¡Soy un gran fan! Entiendo que estará en el hotel Merrion, que está justo al otro lado de la calle donde está mi oficina en los edificios gubernamentales. Si lo desea, me encantaría darle la bienvenida a Irlanda personalmente».

Además, según publica el diario «The Guardian», desde la oficina del político se intentó evitar a toda costa que estos hechos vieran la luz, argumentando que esta estaba escrita a «nivel personal» y que no «tenía ninguna relación con asuntos que tengan que ver con sus funciones como jefe de Gobierno». De poco sirvieron estos intentos, pues finalmente Varadkar tuvo que asumir que el contenido vería la luz.

El concierto de Minogue en Dublín tuvo lugar el pasado mes de diciembre, pero el contenido de la carta se hizo público el pasado domingo. Pese a que el show estaba inicialmente programado para octubre, los problemas de salud de la cantante le obligaron a posponerlo. De hecho, se ha sabido también que la cantante llamó personalmente al político para disculparse por su ausencia.