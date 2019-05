El placer del que Jorge Javier no disfruta desde el ictus: «Me subo por las pardes» Dando muestra de su espíritu imparable, el presentador acudió a la inauguración de una tienda de ropa interior masculina

El presentador estrella de la cadena «Mediaset», Jorge Javier Vázquez, ya ha vuelto a la normalidad tras haber sufrido, el pasado mes de marzo, un ictus por el que estuvo ingresado en estado grave. Prácticamente recuperado, ha retomado casi todos sus compromisos profesionales aunque, por el momento, la función teatral que dirige -en la que ha puesto todo su cariño y esfuerzos- tendrá que esperar.

Dando muestra de su espíritu imparable, recientemente acudió a la inauguración de una tienda de ropa interior masculina en el centro de Madrid, convirtiéndose en el invitado más aclamado. Rodeado por los modelos de la firma, montó una auténtica fiesta, pero no pudo evitar las preguntas acerca de su actual estado de salud.

Jorge Javier, durante el evento publicitario - Gtres

« Me dijeron que hiciera vida normal», explica en referencia a los médicos: «No tengo que hacer nada en especial». Sin embargo sí hay algo que echa de menos y que no practica desde que sufrió el derrame cerebral: «Mira, yo sexo no tengo desde el ictus. O sea que estoy empezando a subirme por las paredes», confesaba para después especificar cuánto tiempo lleva sin mantener relaciones: «Hace dos meses y medio».

Los periodistas se interesaron por saber con quién había estado entonces, pues recientemente se ha especulado mucho sobre una posible reconciliación con su expareja, Paco. «Tampoco se tienen que tener muchas relaciones serias», dejaba caer.

Dejando las bromas aparte, daba su opinión acerca de las relaciones estables: «En una pareja llega un momento que la pasión desaparece y eso pasa sí o sí. Es una de las cosas que ya tienes que aceptar. El amor no, cuando desaparece esa pasión no quiere decir que dejes de querer a tu pareja. Hay otro tipo de relación mucho más profunda y que puede perdurar mucho más en el tiempo».