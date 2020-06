Pilar Rubio desvela cuánto ha engordado y su mayor dificultad durante el embarazo La mujer de Sergio Ramos afronta durante el confinamiento su cuarto embarazo

Fue el pasado mes de enero cuando Pilar Rubio confirmó, tras semanas de rumores, un nuevo embarazo. Este será para el matrimonio formado por Sergio Ramos y la presentadora su cuarto hijo, que se unirá a Sergio Jr., Marco y Alejandro. Por el momento no han confirmado ni el sexo ni el nombre del bebé, que seguramente anunciarán dentro de dos meses, una vez llegado el nacimiento.

La feliz noticia llegó apenas unas semanas antes de que comenzara a expandirse en en España el coronavirus y se decretarse el estado de alarma, por lo que las ocasiones en las que se ha podido ver a la presentadora, desde entonces, no han sido muchas. Sin embargo, es de sobra conocido el afán de la pareja por compartir los detalles de su vida a través de sus redes sociales, que durante la cuarentena se han convertido en un auténtico escenario de su día a día.

Así, Rubio ha hecho partícipes a sus seguidores de las rutinas de ejercicio que ha llevado a cabo, y a las que ya estaba acostumbrada antes de quedarse embarazada, en el gimnasio que tienen en su casa. Además, la televisiva ha reconocido en más de una ocasión que cuida bastante su alimentacióin. Ahora, se ha sincerado sobre los kilos que ha engordado durante estos meses: «Yo estoy en la semana 30 más cinco. Eso quiere decir que me quedan practicamente dos meses para dar a luz. Hoy he pensando que es un buen día para medirme y para pesarme, a ver qué tal voy», avanzaba en su cuenta de Instagram. Posteriormente, confirmaba: «Me he medido y pesado. El contorno de la barriguita llega ya a 90,5 cm. y peso 68,1 Kg. Teniendo en cuenta que sin estar embarazada peso 60 Kg y mido 1,72 m. no voy mal del todo…¿cómo lo lleváis vosotras?».

Además del peso, Pilar Rubio ha hablado sobre el tema que peor está llevando durante esta etapa: el sueño. Y es que, tal y como ha compartido con sus fans, le resulta imposible tener un descanso completo, como es habitual entre las mujeres embarazadas: «Sigo sin dormir del tirón ni una sola noche». Por lo demás, la mujer del futbolsta se encuentra perfectamente y asegura que los cambios que ha notado en su cuerpo son únicamente los propios de una embarazada en sus semanas de gestación.