A Pilar Rubio se le «agota la paciencia» con sus hijos durante el confinamiento

Pilar Rubio protagoniza la portada de la revista «Corazón». En ella habla de cómo está llevando su cuarto embarazo y aunque confiesa que ya saben el sexo del bebé que esperan, «no queremos anunciarlo públicamente» de momento.

Recordemos que la colaboradora de televisión anunció su último embarazo en el «El Hormiguero», programa en el que trabaja, de una forma muy original: a través de un videomapping. Este mostraba las partes de su cuerpo y al final, se iluminó su vientre y se vislumbró una pequeña figura. La mujer de Sergio Ramos no pudo evitar emocionarse tras el anuncio del que será el cuarto hijo junto al capitán del Real Madrid, con el que ha formado una familia numerosa.

Desde que se decretase el estado de alarma -el pasado 14 de marzo-, la televisiva se ha recluído en casa junto a su familia, desde donde el matrimonio publica imágenes caseras para mantener a sus seguidores al día de su vida durante esta cuarentena . Así hemos podido ver cómo el matrimonio ha probado recetas nuevas de cocina, han jugado a las cartas en familia, además de dibujar y colorear. También hasta los más pequeños de la casa se han animado a seguir la rutina de entrenamiento en el gimnasio que realizan el futbolista y la presentadora.

Esta semana, Pilar Rubio ha confesado a través de su perfil de Instagram que se le ha acabado la paciencia con sus hijos, Sergio Jr , Marco y el pequeño Alejandro. « Hoy es uno de esos días en los que, por decirlo de una manera “fina y educada”, la paciencia se me ha agotado. ¿Sabes cuando tienes que repetir todo cuarenta veces? Pues multiplícalo por 3. Que si vamos a larvarnos los dientes, que si empieza a comer por favor, que si no molestes a tu hermano , que si vamos a la ducha... Hoy ya han podido conmigo, así que me rindo... Si quieren empezar con la sesión de Wrestling, pues adelante. PD: normalmente son buenísimos...», ha escrito junto a una imagen en la que se la ve agotada mientras sus hijos juegan a una «pelea de almohadones» tras ella.

La llegada de este cuarto bebé coincidirá con el primer aniversario de boda de la pareja, que se dio el «sí, quiero» en junio del año pasado en la catedral de Sevilla con una celebración por todo lo alto que contó con los Beckham y hasta una noria.