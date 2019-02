Pilar Bardem: «Cobro una pensión de mierda» A pesar de que haberse recuperado de sus problemas respiratorios, por el momento, la intérprete no se encuentra físicamente bien para volver al trabajo

Pilar Bardem (79) ha concedido esta semana una entrevista con la revista «Pronto» que ha dado mucho que hablar. La casi octogenaria actriz se ha sincerado sobre su situación económica, unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferentes. Afirma que echa mucho de menos trabajar y esto le lleva a cobrar «una pensión de mierda que no me llega para nada». A pesar de que haberse recuperado de sus problemas respiratorios, por el momento, la intérprete no se encuentra físicamente bien para volver al trabajo y a esto se le suman los problemas para buscar un papel en edades tan avanzadas como la suya. Esto no le impide sentirse «mejor» gracias a la ayuda de sus familiares y amigos más íntimos que no se han separado de ella durante su convalecencia.

Bardem concede esta entrevista después de un evento en el que se ensalzaba su carrera artística dentro del mundo cinematográfico, un homenaje que quiso dedicar a sus familiares: sus padres, hijos e incluso nietos; con la frase: «El apellido Bardem es muy importante». También aprovechó el momento para elogiar a algunas de sus compañeras de profesión como Lola Herrera o Concha Velasco, de las cuales afirma que son personas «maravillosas».

En la actualidad preside AISGE y a lo largo de su trayectoria cinematográfica ha participado en más de 80 películas, entre las que destaca «Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto», con la que ganó el Goya a la mejor actriz en 1995.