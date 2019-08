El percance al que ha tenido que hacer frente Nagore Robles al regresar de Bali La televisiva ha disfrutado de unos días de desconexión en la isla. Sin embargo, a su vuelta se ha encontrado con un obstáculo

Nagore Robles ha disfrutado a lo grande de sus vacaciones en Bali. La colaboradora de «Mujeres y Hombres y Viceversa» lleva bastante tiempo queriendo hacer este viaje y, al fin lo ha conseguido.

La televisiva se ha encargado de compartir con sus seguidores de Instagram algunas fotografías, que dejan constancia de la diversión y desconexión que ha vivido Robles durante sus días libres en la isla.

Nagore ha disfrutado de un tiempo de total tranquilidad, pues hizo las maletas y emprendió un viaje con destino a Bali sin ningún tipo de compañía. Ni su pareja, Sandra Barneda, ni su familia, ni amigos han ido con ella, la colaboradora ha querido viajar sola. «Me voy a hacer un viaje muy especial que me prometí hace mucho tiempo», contó la colaboradora.

Robles ha vivido un viaje cargado de vivencias y emociones. «Es muy difícil decirte adiós, pasará tiempo hasta que volvamos a vernos pero me voy llena de tu luz y recuerdo», escribió en Instagram la exconcursante de «Gran Hermano» refiriéndose a Bali.

Sin embargo, Nagore no se imaginaba que su vuelta a España no resultaría tan feliz como esperaba, pues ha tenido que hacer frente a un pequeño inconveniente. A la televisiva le han perdido su maleta y ella misma se ha encargado de relatar lo sucedido en sus redes sociales: «Pues nada, de 500 personas que volaban en el avión me tenía que pasar a mí. Espero que no se haya perdido, porque las cosas cosas son, pero, a ver, ahí llevaba cosas importantes, y muy bonitas...»

A pesar de este obstáculo con el que se ha encontrado al final de su viaje, Nagore seguramente se lleve lo bueno de su escapada en solitario con la que ha vivido grandes experiencias.