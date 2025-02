El peor regalo de cumpleaños para Antonio Banderas

Este lunes, Antonio Banderas recibió el peor regalo por su 60 cumpleaños : daba positivo en Covid-19. Él mismo lo hacía público a media mañana a través de sus redes sociales: «Hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad de Covid-19, causada por el coronavirus. Pese a todo me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiando en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero que me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando», explicaba el actor malagueño.

Lo cierto es que su ausencia la noche de este pasado domingo en la gala solidaria Starlite, de la que lleva siendo anfitrión hace 10 años, hizo saltar todas las alarmas. La propia Sandra García-Sanjuán , fundadora de Starlite, le disculpaba en público al comienzo de la gala, sin dar más detalles al respecto.

Por fuerza mayor

Algunos llegaron a pensar que se trataba de un «divorcio solidario» y que el actor quería desligarse del proyecto que hasta ahora había encabezado. Pero el rumor se desvanecía horas más tarde, al hacerse público los motivos de fuerza mayor que impidieron a Banderas disfrutar de su gran noche marbellí.

El actor sorprendió a su novia a finales de julio con una fiesta en su ático en el centro de Málaga

Según ha podido saber este periódico, el actor llevaba ya varios días con molestias y tomando medicación, pero no ha sido hasta este lunes cuando ha tenido los resultados del test de coronavirus. Su historial médico le sitúa como una persona de riesgo , ya que en enero de 2017 sufrió un infarto mientras hacía ejercicio en su casa a las afueras de Londres, por el que tuvo que ser intervenido para implantarle tres stents en las arterias coronarias, y fue sometido a una termoablación para tratar las arritmias que sufría desde hacía tiempo. El actor descansa ahora en su casa de Málaga donde va a tener que permanecer aislado hasta que la PCR le dé negativo y haya conseguido vencer al virus. Pueden llegar a pasar varias semanas, pero él las afronta con optimismo y piensa sacarles rendimiento: «Aprovecharé para leer, escribir y descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llegó cargado de ganas e ilusión», expresaba el actor en su comunicado.

Todo su entorno más cercano, empezando por su pareja Nicole Kimpel y la hermana gemela de esta, Bárbara , están muy preocupados y también se han sometido al test del coronavirus al haber estado en contacto directo con el actor.

En mayo, a punto de una sesión de running

Entre amigos

Según los cálculos sanitarios, Banderas podría haber estado incubando el virus cuando celebraron el 40 cumpleaños de Nicole el pasado miércoles 29 de julio en el fabuloso ático que la pareja tiene en Málaga. Aunque lo celebraron por adelantado, organizaron una fiesta nocturna a la que asistieron varios rostros conocidos entre los que se encontraban su nueva socia, la periodista María Casado , directora de la división audiovisual de Soho TV, Sandra García-Sanjuán, fundadora de Starlite y su marido, entre otros amigos.

De momento, todos ellos están bien y han dado negativo en el test , aunque deberán guardar algunos días de cuarentena y repetirse la prueba hasta estar seguros de estar fuera de peligro. Hay que recordar que las normas sanitarias recomiendan permanecer aislado y hacerse las pruebas simplemente con haber estado 15 minutos o más cerca de una persona contagiada y si tuvo contacto físico con la persona (abrazo o beso).

Separados durante meses

Y es que este año, el actor quiso sorprender a su pareja ya que ambos habían pasado los duros meses de confinamiento separados, él en Málaga y ella en Ginebra junto a su familia. Aunque el aislamiento ha sido muy fructuoso para Banderas, que logró poner en marcha su propia productora de televisión con la que está creando algún formato, en el que le veremos delante de la cámara, y que verá pronto la luz en alguna de las plataformas de pago y cuyos contenidos están vinculados a su teatro Soho Caixabank, en Málaga, que se inauguró a finales del año pasado. El mismo que, en 2021, acogerá la gala de los Goya, que también presentará el actor malagueño junto a María Casado.

La undécima edición de la Gala Starlite fue la que menos gente y repercusión tuvo de todas las ediciones debido a las estrictas medidas de seguridad, pero aun así no quiso dejar de aportar su granito de arena anual. Fue una velada con más representación institucional que de celebrities. La estrella de la noche fue la actriz Paula Echevarría , galardonada por su labor solidaria. Una velada que no contó con su estrella más internacional, Antonio Banderas, apagada por culpa de la pandemia mundial.

Persona de riesgo Aunque el coronavirus está afectando a Antonio Banderas de manera moderada, al haber sufrido un infarto previamente, pertenece al grupo de riesgo. Según explican desde Quirón Salud, el hecho de que, como cualquier otra infección, el Covid-19 «provoca que el corazón tenga que trabajar más para compensar la mayor demanda de oxígeno del organismo, debido al aumento de la temperatura, las alteraciones que se producen en la sangre por la infección con mayor acidez o alteraciones de los iones como sodio, potasio, con aumento además de la frecuencia cardiaca. Todo esto conlleva a que el corazón, estando previamente estable, se pueda descompensar y aumentar la retención de líquido pulmonar y en el resto del cuerpo. Por otro lado, según apuntan desde el mismo centro hospitalario, también parece existir la sospecha que en algunos pacientes, independientemente de su edad, « el propio virus puede provocar una miocarditis , que en formas graves lo debilita y puede favorecer una insuficiencia cardiaca grave o arritmias peligrosas».

Más temas:

Antonio Banderas