La Pelopony sufre un aparatoso accidente La exconcursante de «Supervivientes» ha sufrido un choque contra otro coche en Miami

La Pelopony iba en un coche por las calles de Miami con un chico que había conocido en la aplicación «Tinder». La noche parecía que iba sobre ruedas, pero lo que no esperaba es que su cita tuviera un desenlace tan catastrófico.

La exconcursante de «Supervivientes» relató en las«stories» de Instagram el accidente que sufrió. Según cuenta, el choque fue provocado por la otra conductora, quien a causa de los efectos del alcohol, se saltó un semáforo. «No llega a llevar airbag el coche del chico y nos matamos. La tía esta se ha saltado el semáforo en rojo. He visto mi vida en un segundo», explica muy emocionada.

«Por eso no me gusta beber alcohol y soy tan sana. No es que se destroce la vida ella, imagínate que me hubiera quedado yo inválida o me hubiera destrozado la cara», solloza mientras muestra imágenes de como han quedado los coches y se ven las sirenas y las luces de los coches de policía.

La actriz y cantante se ha mostrado agradecida con sus seguidores por medio de su cuenta de Twitter. «Muchísimas gracias a todas las personas que me escribieron. Hoy me he levantado con dolor de espalda, espero que se me pase. Yo estoy bien. Alguna energía del universo bajó y quiso que siguiera viviendo. Les estoy muy agradecida por tanto amor», escribía a modo de respuesta a todos los que le han dado apoyo tras esta terrible situación.