Pelayo Díaz se defiende de las feroces críticas por la llegada de su nuevo perro El bloguero y su marido, Andy McDougall, recibieron un aluvión de comentarios negativos por la procedencia del animal

Actualizado: 13/04/2020 14:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pelayo Díaz y su marido, Andy McDougall, están recibiendo muchísimas críticas por parte los seguidores de las redes sociales, después de subir una foto de nuevo miembro en la familia. Se trata de su perro Vidu, un pomerania, una especie difícil de conseguir. Los seguidores se quejaban de que fuera de raza, cuando hay muchos en perreras esperando que se adopten.

Todo empezaba cuando la pareja compartía una imagen con el cachorro de dos meses, que les había regalado una empresa especializada en mascotas. Pero no solo por eso. También porque ha sido la empresa la que ha llevado al cachorro a casa de Pelayo Díaz, arriesgando vidas en estos momentos de confinamiento.

Ante tal número de críticas, este se ha visto en la necesidad de defenderse. El asturiano está muy dolido porque se han manipulado fotos de cómo llegó su perro a casa. «Dados los comentarios que se han venido produciendo, basados en hechos que no se ajustan a la realidad, me veo en la necesidad y obligación de hacer una serie de aclaraciones: Vidu fue un regalo, no una compra. Un regalo esperado porque hacía mucho tiempo que deseábamos tener un perrito», cuenta.

Y prosigue: «Ni Andy ni yo fomentamos la compra ni el tráfico animal, solamente compartíamos de una manera transparente nuestra ilusión por tener a Vidu. No llegó en una bolsa con agujeros como algunas fotos manipuladas muestran. Esa foto pertenece a un story del día anterior en la que había comida a domicilio».

Asegura que el perro viajó en un transportín para perros, como deberían viajar todos los perros por ley y a través de un servicio de transportes privado para animales en el que están cuidados por un veterinario. Debido a las circunstancias excepcionales que se viven estos días, a la pareja le fue imposible ir a buscarle.

Asímismo afirma: «No estoy a favor de los criaderos crueles. Estoy a favor de los criaderos que cumplen con la ley y con la ética, es decir, se dedican a perpetuar las razas. La palabra 'criadero' tiene una connotación negativa pero lo cierto es que la gran mayoría de los criadores se desviven y cuidan con mucho amor sus caballos, perros o cualquier especie animal». Termina pidiendo perdón por si en algún momento alguien se ha sentido ofendido, pues esa no era la intención de ninuno. Anuncia también que tiene en mente un proyecto para colaborar con una protectora de animales y aportar su granito de arena.

Tiene más razón que un santo, también os lo digo. pic.twitter.com/XTin0H7CvC — alondra🌱 (@_alondh) April 9, 2020

Días antes, Díaz no había sido tan diplomático a la hora de enfrentarse a las críticas. El influencer publicó un vídeo en el que decía: «A todos los que criticáis y cuestionáis mi decisión, me gustaría ver si en vuestra casa tenéis zapatos o cinturones de piel, si en vuestra nevera hay carne, si el pollo es campero que cuesta mucho más, si los huevos que compráis son camperos, si usáis cremas que testan con animales... Cuando criticáis las acciones de otra persona tenéis que cubriros muy bien las espaldas y tenéis que estar muy seguros de lo que hacéis vosotros. Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano y criticar a una persona que libremente se expone aquí. Pero cuestionaros vuestras decisiones y contadme si vuestras cremas no han sido testadas. Analicemos todo».