La pasión de Begoña Gómez por la moda: Reaparece en la Fashion Week de Madrid La mujer de Pedro Sánchez ha acudido al desfie de la diseñadora Ana Locking

ABC

Madrid Actualizado: 10/07/2018 19:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Isabel Núñez abre la penúltima jornada

Tras su desembarco en La Moncloa el 2 de junio, a Begoña Gómez le han aconsejado dosificar sus apariciones y sobre todo, vincularlas a alguna causa social. Como experta en marketing y captación de fondos para ONG, puede desempeñar un buen papel. En 37 días con su marido en la presidencia, la hemos visto en dos ocasiones. La primera, el 27 de junio en la sala Fortuny de Madrid, para respaldar la gala benéfica «África en la piel», una iniciativa impulsada por el dermatólogo Pedro Jaén, buen amigo suyo y quien tratará a niños albinos en Tanzania con los fondos recaudados en esta fiesta. Con un «todo bien» despachó a la prensa que inquiría sobre su nueva vida. La segunda aparición fue el pasado miércoles. La mujer de Pedro Sánchez se desplazó hasta el Museo del Ferrocarril para conocer la nueva colección de la diseñadoraJuana Martín. La recaudación se destinará íntegramente a financiar una investigación contra el cáncer de mama liderada por el grupo GEICAM.

Esta tarde, la esposa del presidente del Gobierno se ha vuelto a dejar ver en la pasarela Mercedes Benz de Madrid, en esta ocasión durante el desfie de la diseñadora Ana Locking. «Pienso venir más veces. Me ha encantado. Todos los desfiles los he seguido por la prensa y han tenido un nivel máximo. Me han encantado. He venido al de Locking porque es al que podía. No por nada. Todos me han gustado y todos me merecen el máximo respeto», ha asegurado ante las decenas de periodistas que se agolpaban a su alrededor. «Ana Locking me ha parecido arrolladora. Una congregación de arte, de música, moda. De una fuerza que aúna el arte creativo que tenemos en España y que podemos potenciar de forma transversal», ha explicado. «El sector de la moda necesita toda nuestro apoyo, para eso representa el 4 por ciento del Producto Interior Bruto de España. Que puede seguir creciendo y todos tenemos que hacer que crezca», ha concluído.