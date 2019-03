Así pasaron Carnaval los famosos Los disfraces que han elegido este año para brillar las celebridades

ABC Madrid Actualizado: 04/03/2019 01:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La impresionante transformación de Cristina Pedroche por Carnaval

Los famosos acostumbran a ponerse sus mejores galas a la mínima oportunidad, y la celebración el pasado fin de semana, con motivo de la celebración de Carnaval, muchos mostraron su sello de originalidad la hora de elegir disfraz.

Laura Matamoros

Instagram

La hija de Kiko Matamoros, Laura Matamoros, presumió de maquillaje a través de su cuenta de Instagram. Este fue el foco central de su atuendo y así se preparó, también, para celebrar su fiesta de cumpleaños.

Cristina Pedroche

Instagram

La presentadora siempre sorprende con su elección, y este año no ha sido para menos. Cristina Pedroche se ha transformado en su marido, el chef Dabid Muñoz, y no dejó indiferente a nadie en la fiesta celebrada en «Zapeando». «¡Qué maravilla de carnaval! Me ha encantado disfrazarme de marido», escribió en su Instagram.

Anna Simón

Instagram

Anna Simon, compañera de Pedroche, eligió el personaje de Pipi Calzaslargas para sorprender en esta ocasión. Incluso ha echado mano de «Mr Nilsson», el pequeño mono que se colocó en el hombro.

Miki Nadal

Instagram

Muy en línea con la tendencia cinematográfica de los últimos meses, Miki Nadal optó por disfrazarse del mítico Freddie Mercury.

La familia Ferragni

Instagram

La «influencer» italiana y su marido Fedez no se han animado a disfrazarse, sin embargo han posado orgullosos junto su pequeño Leo, a quien han vestido de el animal que hace referencia a su nombre.