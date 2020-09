Isa Pantoja estudiará Derecho para «defender en los tribunales el honor de la familia» Será la primera integrante del clan en estudiar en la universidad

No hay nada que se le resista a Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja cuelga el mono rojo de látex con el que se estrenó en el mundo musical con su canción «Ahora estoy mejor» para enfundarse una toga. La televisiva acaba de dar a conocer que ha aprobado Selectividad y que irá a la universidad para estudiar Derecho.

«Estudiaré abogacía para defender el honor de mi familia», cuenta a la revista «Lecturas» en una entrevista este miércoles. Llevaba unos meses alejada del foco mediático y nadie se explicaba la razón. Ahora ha sido ella la que ha contado, al borde de las lágrimas, el motivo de su encierro. Su alegría no es para menos. Como cuenta, será la primera Pantoja en estudiar en la universidad.

«Empiezo una nueva etapa. Esa que tenía pendiente conmigo misma. Me he pasado la vida viviéndola como he querido, marcando mis propios tiempos y disfrutando de cada segundo.Y no sé cuantos momentos de nervios y de incertidumbre me causará pero de lo que estoy segura es que tengo todas las ganas del mundo. Gracias a mi Alberto y a Asraf por ponerme todo tan fácil y por ser tan generosos conmigo», ha contado en Twitter tras la exclusiva en la citada publicación.

Durante todos estos meses se ha especulado con la idea de que Isa Pantoja estuviese esperando un hijo junto a su pareja Asraf Beno, pero nada más lejos de la realidad. Eso sí, ahora que ha aprobado Selectividad, podrá centrarse en su boda con el televisivo. Tan solo espera a que pida su mano para poner fecha al enlace.