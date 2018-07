El padre de Meghan Markle, sobre su hija: «Está aterrorizada» El exdirector de iluminación concede una nueva entrevista en al que hace unas declarciones que poco van a gustar a la Familia Real inglesa

ABC

Es una china en el zapato de la Familia Real inglesa. El padre de Meghan Markle, Thomas (73 años), se ha convertido en el azote de los miembros de la Casa Real. No hay semana en la que no haga unas declaraciones polémicas a algún medio, sobre todo a «TMZ», el portal de cotilleos por excelencia de Estados Unidos.

Si su ausencia en la boda y el pacto con un paparazzi para que le hicieran unas fotografías ya fue polémico, ahora una nueva entrevista, en esta ocasión con el diario «The Sun», han puesto en el ojo del huracán a su hija, que seguramente esté muy molesta con las nuevas palabras de su padre.

El exdirector de iluminación asegura que ve a su hija «muy estirada» en sus funciones. «Veo en mi hija ahora mismo que está aterrorizada», explica a la publicación. Y reiteraba: «Lo veo en sus ojos, lo veo en su cara y lo veo en su sonrisa. He visto su sonrisa durante años, conozco esa sonrisa y no me gusta la sonrisa que estoy viendo ahora».

Cree que, por pertenecer a la Familia Real inglesa, hay que pagar un alto precio. Aún así piensa que igual solo es una mala racha y que puede que esté pasando unos malos días con el Príncipe Harry. «No lo sé pero me preocupa de verdad, creo que está bajo mucha presión», sentenciaba.

Salida de una película antigua

Otra de las cosas que no le gusta a Thomas Markle es lo que denomina «la ridícula vestimenta» que lleva: «Parece salida de una película antigua. ¿Por qué en 2018 va vestida como en los años treinta? ¿Por qué tiene que taparse las rodillas?». Y añadía durante la entrevista: «No culpo a Enrique ni a nadie, pero siguen unas normas que para mí no tienen sentido. No son menos humanos que nadie. Bien sabe Dios que siento pena por ellos, que no pueden mostrar sus emociones.