David Bisbal no ha dudado en compartir un montaje realizado por sus fans en el que se muestran diversas fotografías: en la primera , el artista posa con su hija Ella , en las dos siguientes aparece la «barriguita» de su mujer, Rosanna Zanetti , con la que espera un bebé, y por último una fotografía del almeriense junto a su padre.

Eva González no ha querido perder la ocasión de felicitar a su marido Cayetano Rivera . Con él la presentadora se estrenó como madre hace un año. «El mejor padre del mundo», es el mensaje que le dedica.

Patricia Montero

Patricia Montero dio a luz recientemente a la pequeña Layla, que convirtió a su hija Lis en hermana mayor. La actriz ha echado mano de sus redes para felicitar al padre de sus dos pequeñas, Álex Adrover: «Porque has conseguido que me plantee tener 10 hijos contigo... porque no puedo imaginar un mejor papá para nuestras hijas y porque sabía que eras un buen padre por Lis pero con las dos ya te doy medalla de honor. Feliz día del padre mi amor». También ha compartido una bonita imagen junto a su progenitor y le ha dedicado el siguiente mensaje: «El otro hombre de mi vida, GRACIAS por enseñarme tanto papá».