Al Pacino, soltero de oro a los 80 años El actor rompió a principios de año con su última pareja conocida, a la que casi doblaba la edad

Es uno de los actores más afamados e icónicos de la industria de Hollywood pero, a pesar de la versatilidad que exhibe en cada una de sus interpretaciones, Al Pacino no ha podido evitar caer en «clichés». El actor de apellido italiano es uno de los integrantes de la larga lista de estrellas del cine que terminan una relación con su histórica pareja Lucila Polak para iniciar otra con una mujer mucho más joven.

En 2018, el intérprete de «El padrino» rompió su relación tras más de una década de amor junto a la argentina para darle una nueva oportunidad a Cupido con Meital Dohan, una mujer a la que casi doblaba en edad. De origen israelí, ejercía como cantante y actriz y saltó a la fama gracias a la interpretación del personaje de Yael Hoffman en la serie «Weeds».

Una relación que finalizó a principios de año. Tras cerca de dos años juntos, la intérprete decidió poner fin a su noviazgo precisamente por la diferencia de edad. Así lo contó en una entrevista que concedió con el medio «The Times of Israel», donde también aseguró que no fue una decisión nada fácil de tomar para ella, pero que era algo inevitable. «Es difícil estar con un hombre tan viejo, aunque sea Al Pacino», aseguró Dohan. «La diferencia de edad es difícil, sí. Traté de negarlo, pero es un hombre demasiado mayor, para ser honesta. Por eso, incluso con todo mi amor, lo nuestro no tenía futuro».

Aunque, además de la diferencia de edad había otros motivos, como que no era demasiado espléndido con los regalos. «No le gustaba gastar dinero. Él solo me compró flores», aseguró a la vez que quiso explicar que evidentemente no estaba con él por intereses económicos: «¿Cómo puedo decir sin que suene tan mal que a él no le gustaba gastar dinero?».