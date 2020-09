Pablo Rivero presenta a su pareja y a su hijo: «En casa somos tres chicos» El actor de «Cuéntame cómo pasó» ha publicado en Instagram la primera imagen de su familia

Hay pocas cosas que se desconozcan de Toni Alcántara de «Cuéntame cómo pasó». Es como uno más de la familia después de las 20 temporadas que lleva en la pequeña pantalla la exitosa serie de TVE. Sin embargo poco se conoce de la vida privada del actor que encarna al personaje. Pablo Rivero (39 años) siempre ha intentado que esa parcela quedase al margen y hasta ahora, sin embargo en las últimas horas ha hecho una excepción.

El intérprete y escritor ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram con la que ha confesado abiertamente no solo su homosexualidad, sino que tiene además un hijo del que pocos conocían su existencia. «En casa somos tres chicos», ha escrito Pablo Rivero en su red social junto a una imagen en blanco y negro de su familia.

De espaldas, cogidos de la mano y con el mar de fondo, aparece Pablo Rivero junto a su pareja y su hijo en la fotografía que ya enternecido los corazones de más de 32.000 seguidores, entre ellos, otros rostros conocidos de la interpretación y amigos de la pareja.

En la publicación, Pablo Rivero reconoce que no suele hablar de su vida privada porque intenta mantener a sus seres queridos «al margen del rollo que es la exposición mediática». «Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado», escribe el actor que pide «respeto, intimidad y felicidad».